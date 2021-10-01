Ким Чен Ын не Ким Чен Ын?

После того как северокорейский лидер Ким Чен Ын начал появляться на публике сильно похудевшим, его заподозрили в использовании двойника. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Смена образа» главы КНДР ранее спровоцировала слухи о его тяжелой болезни. Однако теоретики заговора пошли дальше и после появления фотографий Ким Чен Ына с военного парада начали заявлять о существовании двойника.

На Reddit, где развернулось обсуждение на тему двойника Ким Чен Ына, мнения разделились: большая часть пользователей посчитала, что политик просто постройнел.