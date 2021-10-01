На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о попытке самоубийства на крыше здания общежития в Бинагадинском районе Баку.

Как соообщили в пресс-службе министерства, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки спасателями выяснилось, что группа жильцов общежития, поднявшись на крышу здания, предприняла попытку самоубийства. В результате психологической беседы удалось отговорить их от намерения совершить самоубийство, спасатели Службы спасения особого риска спустили их с крыши здания.