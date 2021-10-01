Почему некоторые люди невосприимчивы к COVID

Ученые британского Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго объяснили причину невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции. Оказалось, что дело в особенностях генетики: за это отвечает мутация в гене OAS1. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного «иммунитета» к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. Исследователям, использовавшим в основном метод секвенирования, удалось выяснить, что вариант гена OAS1 у части людей способен «распознавать» некоторые типичные признаки вирусов, присущих в том числе COVID-19.

Речь идет о пренилированном гене — то есть к белку которого присоединена одна молекула жира. Если же OAS1 не пренилирован, это означает, что он фактически «не умеет» реагировать на возбудитель коронавируса и не может послать «тревожные сигналы» иммунной системе.