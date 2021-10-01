«Новые вызовы в образовании»: о чем предупреждают всемирно известные эксперты

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Накануне в онлайн-формате состоялся II Международный форум «Новые вызовы в образовании», на котором всемирно известные спикеры выступили перед азербайджанской аудиторией. Данный форум играет очень значимую роль с точки зрения обсуждения новых вызовов и обмена мнениями среди участников. Форум, проходивший под лозунгом «От инициативы к реализации», охватил такие вопросы, как виртуальное образование, международная оценка, лидерство, навыки XXI века и устойчивое развитие.

Открывший вступительной речью форум министр образования Эмин Амруллаев отметил, что образовательные процессы в Азербайджане столкнулись с новыми реалиями. Возникли новые возможности в постконфликтный период для обеспечения нынешнего поколения хорошим образованием. Также министр положительно оценил использование новых технологий в связи с влиянием пандемии COVID-19 на образовательный процесс.

Выступивший далее координатор платформы для общения и опыта работников образования T-Network Джафар Мансими рассказал о целях и задачах форума. Приветствуя участников форума на фоне Шушинской аварийной школы, первой государственной школы со 190-летней историей, он отметил, что форум, посвященный Международному дню учителя, руководствуется принятыми распоряжением президента страны «Национальными приоритетами по социально-экономическому развитию Азербайджана-2030» и документом «Образование, соответствующее требованиям XXI века». Следующий спикер форума, почетный профессор Северо-Западного университета, исследователь, писатель и автор бестселлеров, известный в мире как «отец современного маркетинга» Филип Котлер впервые обращался к азербайджанской аудитории.

Приветствуя инициативы азербайджанского народа по улучшению мира, профессор заявил, что испытывает особую любовь к Азербайджану. Он подчеркнул, что выступление министра образования Эмина Амруллаева было очень вдохновляющим. Говоря о ключевых моментах развития образования, всемирно известный профессор коснулся методики преподавания. По его словам, очень важна практика и свобода мышления. Отметив, что недостаточно вести занятия перед доской, профессор добавил, что важно учитывать индивидуальные потребности учеников и направлять их. Выступивший далее специальный советник по политике в области образования при Генеральном секретаре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основатель и директор Программы международной оценки учащихся (PISA) Андреас Шлейхер отметил, что стратегические шаги, предпринимаемые Азербайджаном в ответ на новые вызовы в сфере образования, заслуживают высокой оценки. Ссылаясь на выступление министра образования Эмина Амруллаева, он особо подчеркнул, что заявление министра о том, как формировалось азербайджанское образование на протяжении всей истории, указывает на то, что в будущем в нем произойдут серьезные изменения.

По его словам, Турция и Азербайджан повысили популяризацию образования в стране, тем самым улучив образовательные результаты. Он отметил, что решающее значение имеют вложения в таланты: «Ученика нужно готовить к будущему, а не к традициям прошлого. Целью современного образования должно быть обучение способам развития творческого подхода, критического мышления, а не передача знаний. Школы будущего должны помогать учащимся делать суждения, развивать критическое и творческое мышление, а также развивать навыки решения проблем, желание учиться, брать на себя ответственность». Автор бестселлеров, писатель и психолог Азра Коэн в своем выступлении обратилась к проблеме устойчивого развития и вопросу «Насколько хорошо вы знаете мир?».

Согласившись с другими спикерами в том, что нынешняя система образования, сформированная в результате промышленной революции, сегодня потеряла свою актуальность, автор бестселлеров подчеркнула важность изменения контента образования уже с начальной школы. В своём выступлении психолог обратила внимание на то, что уже с раннего детства необходимо учить детей тому, как устроен мир и демонстрировать им это на практике. Также она отметила, что начиная с 1 класса учеников необходимо обучать шахматам, развивая тем самым их логические мышление и основам музыки. Говоря об основных мировых проблемах писатель отметила сокращение биоразнообразия, вырубку лесов, загрязнение oкружающей среды и глобальное потепление подчеркнув, что невозможно быть лидером в образовании, не понимая этих проблем и не думая об их решениях. В свою очередь, основатель CEO платформы для обучения EdX, которая дает бесплатный доступ к курсам от ведущих университетов мира, профессор Массачусетского технологического института Анант Агарвал акцентировал внимание на важности гибридного образования как новой формы образования. По его словам, гибридный подход к обучению оказывает особое влияние на результаты обучения и снижает уровень стресса учащихся.

Профессор уверен, что в будущем в образовании произойдут 4 основных изменения. Основную роль займет непрерывное обучение. Отметив растущий интерес кибербезопасности, искусственному интеллекту, цифровому маркетингу, профессор отметил, что учащиеся заинтересованы в том, чтобы сосредоточиться на более коротких и более практичных программах. По его словам, основными станут такие навыки как лидерские качества, коммуникативность и эмоциональный интеллект. Далее форум продолжился выступлением всемирно известного эксперта в сфере образования, Майкла Фуллана, который является одним из самых известных профессоров в области лидерства в образовании, почетным профессором Университета Торонто, создателем теории глубокого обучения, всемирно известным писателем и исследователем в области образования. М.Фуллан рассказал о лидерстве в образовании и созданной им теории 6 «С».

Он особо акцентировал внимание на том, что нынешняя система образования перестала себя оправдывать и мотивировать обучающихся. По его словам, школьники и студенты все быстрее теряют интерес к образованию: «Нынешняя система образования не отвечает вызовам XXI века. Есть глобальные визуальные вызовы, которые необходимо решать. Для этого нужны талантливые люди, получающие правильное образование в школах и учебных заведениях и способные эффективно решать проблемы». Как отметил профессор, основная задача состоит в том, чтобы связать образование с современным миром и обеспечить гармонию между ними, а для этого, ученики должны обладать такими навыками как: критическое мышление, коммуникативные навыки, креативность, умение работать в команде и т.д. Исследователь в сфере образования также подчеркнул, что студенты не относятся серьезно к традиционному образованию, пояснив, что содержание образования не соответствует текущим событиям в мире, что уводит студентов от реальности, в результате чего в мире не хватает квалифицированных кадров и предложил свое видение решения данной ситуации. Следующий спикер - американский преподаватель и предприниматель, основатель всемирно известной Академии Хана, бесплатной онлайн платформы для обучения и некоммерческой организации Салман Хан подчеркнул важность обратной связи с учениками и богатого содержания предметов для повышения интереса учащихся к уроку.