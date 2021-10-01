Министр Набиев о новых технологиях, использованных в борьбе с пандемией COVID-19

20:53

18-й «круглый стол» министров науки и технологий, в котором приняли участие более 50 стран, прошел в виртуальном формате. «Круглый стол» — это заседание высокого уровня Форума науки и технологии в обществе (STS). Форум, учрежденный в ноябре 2004 года в Киото (Япония), призван обеспечить новый механизм для открытых дискуссий на неформальной основе по проблемам, возникающим в результате внедрения науки и технологий.

Принимавший участие в 18-м «круглом столе» министров науки и технологий министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев рассказал о новых технологиях, использованных в борьбе с пандемией COVID-19, созданных цифровых платформах в нашей стране: «Эти решения охватывают виртуальную медицину, виртуальное образование, систему видеоконференции и специальную электронную платформу, которая позволяет людям покидать свои дома в период карантинного режима». Было отмечено, что после Отечественной войны, продолжавшейся 44 дня, азербайджанская армия освободила земли, почти тридцать лет находившиеся под армянской оккупацией. Перед страной стоит длительный процесс восстановления освобожденных территорий, и одним из основных стратегических направлений видения будущего президента Ильхама Алиева является построение «творческого и инновационного общества», составной частью которого является развитие науки и технологий. Это будет осуществляться на основе обширных исследований, развития экосистемы стартапов и внедрения инновационных решений.