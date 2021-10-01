«Дело генералов»: арестован замначальника Генштаба Армении
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян арестован на два месяца. Суд вынес постановление об аресте по итогам обсуждения ходатайства Генпрокуратуры, сообщает армянское издание "Грапарак".
Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщала, что Галстян был задержан по делу о злоупотреблениях и хищениях в особо крупных размерах при поставках для нужд Вооруженных сил Армении. По этому же делу проходят экс-министр обороны Давид Тоноян (накануне был арестован) и предприниматель Давид Галстян (известный как Патрон Даво), руководитель компании по поставкам оружия.