Дипломатический скандал между Францией и Алжиром

Посол Алжира во Франции отозван для консультаций, сообщило со ссылкой на администрацию президента страны информагентство Algеrie Presse Service. Почему алжирские власти пошли на такой шаг, не уточняется.

ТАСС отмечает, что дипломатический демарш североафриканской республики происходит на фоне кризиса, вызванного решением Парижа вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз. О таком решении, которое затрагивает и Марокко, 29 сентября объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Директива также касается Туниса, однако выдача виз его гражданам уменьшается на 30%. Как пояснил руководитель ведомства, такие меры вводятся, чтобы побудить эти страны принимать назад своих граждан, среди которых встречаются радикальные исламисты.

Ранее алжирский МИД уже вызывал французского посла, заявив через него Парижу официальный протест.