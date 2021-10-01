«Нефтчи» выиграл и вышел в лидеры Премьер-лиги

«Нефтчи» в гостевом матче обыграл «Сабаил» со счетом 3:1. На 26-й минуте Юсуф Лаваль открыл счет. Еще два гола «Нефтчи» в активе Тиаго Безерры, который отличился в конце первого тайма и на 78-й минуте. «Сабаил» отыграл один мяч на 5-й добавленной минуте благодаря усилиям Николаса Райсела.

«Нефтчи» набрал 13 очков и поднялся на 1-е место. Но у «Габалы» и «Карабаха» очный матч 6-го тура в запасе.

В другой встрече дня «Кешля» обыграла «Сабах» со счетом 2:0. На 3-й минуте первый мяч забил Мераб Гигаури, а точку в матче в добавленное время поставил Фелипе Сантос.

Напомним, вчера «Зиря» со счетом 1:0 обыграла «Сумгаит».

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 13 очков (6 матчей)

2. «Габала» - 11 (5)

3. «Карабах» - 11 (5)

4. «Зиря» - 11 (6)

5. «Сумгаит» - 7 (6)

6. «Сабаил» - 6 (6)

7. «Кешля» - 4 (6)

8. «Сабах» - 1 (6).