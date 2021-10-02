Теймур Раджабов обыграл и Магнуса Карлсена

Сегодня на финальном турнире шахматного Тура чемпионов, проходящего в режиме онлайн, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов в рамках 7-го тура обыграл со счетом 3:1 чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Это четвертая подряд победа Раджабова после успеха в матчах с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, армянином Левоном Ароняном и американцем Уэсли Со.

Теперь у Теймура 21 очко, и он вплотную приблизился к занимающему 2-е место Со, в активе которого 21,5 очка. Лидирует Карлсен, набравший 28,5 очка. За два тура до финиша он уже обеспечил себе 1-е место и заработал 100 тысяч долларов.

Другой наш представитель – Шахрияр Мамедъяров – обыграл сегодня нидерландца Аниша Гири – 2,5:0,5. У Шахрияра 9,5 очка, и он занимает последнее 10-е место.

10 участников начали турнир, имея бонусные очки, набранные на предварительных этапах. Тут важно учесть, что если у Теймура Раджабова перед стартом турнира было 6 бонусных очков, то у Шахрияра Мамедъярова – лишь 0,5. То есть у него изначально практически не было шансов побороться за высокие места в финале.

Каждый матч состоит из четырех партий с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0. В случае ничьей 2:2 играется тай-брейк в блиц, где шахматисты играют две партии с контролем 5+3. Если счет в блиц-партиях 1:1, то играется Армагеддон, где у белых 5 минут, у черных 4 минуты, но ничья считается победой черных. Победитель тай-брейка получает 2 очка, проигравший - 1.