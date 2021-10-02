Опасное мясо выявили на рынке в Баку

Продажа некачественного мяса на рынке в Баку была выявлена инспекторами Агентства пищевой безопасности.

Согласно информации, в ходе проверок на объекте по продаже мяса и мясной продукции в торговом центре "8-й километр", принадлежащем физлицам Бахрузу Тахмазову и Эльчину Гасанову, было обнаружено 280 килограммов мяса с резким запахом неизвестного происхождения.

Сотрудник АПБ выявили, что продукция не прошла соответствующей ветеринарной экспертизы и не отвечает нормативам по органолептическим свойствам. Специалисты агентства взяли пробы продукции для проведения экспертизы. Разбирательство по выявленному факту продолжается.