Мошенники украли с карты жителя Баку большую сумму денег: МВД призывает к бдительности

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает клиентов банков о входящих звонках с иностранных номеров, посоветовав им не передавать информацию о банковской карте посторонним лицам. Об этом говорится в публикации в Facebook начальника отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майора полиции Эльшада Гаджиева.

"Сегодня у жителя Наримановского района попросили реквизиты банковской карты, позвонив с иностранного номера и сказав, что звонят из банка, ведется уточнение и нужно предоставить пароль. Владелец карты передал информацию незнакомому человеку без каких-либо уточнений. В результате большая сумма денег с его счета была переведена на счет в иностранном банке. Советуем гражданам не передавать информацию о банковской карте посторонним, так как банкам, клиентом которых вы являетесь, не нужны данные вашей банковской карты", - говорится в публикации Гаджиева.