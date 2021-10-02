Станислав Асеев: Те, кто думал, что за 30 лет оккупации азербайджанцы забудут Карабах и от него откажутся, ошибались

На сайте украинской службы «Радио Свобода» опубликована статья « Карабах - это история, которой не будет на Донбассе» об освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Ее автор - известный украинский писатель, журналист и блогер Станислав Асеев делится своими впечатлениями, связанными с Баку, Джебраилом, Агдамом, Шушой и Физули.

Карабах - это Азербайджан!

Год назад, осенью 2020-го, Азербайджан поразил мир быстрым возвращением под свой контроль территорий, которые находились под оккупацией более тридцати лет. Каким образом это стало возможным - на самом деле важный вопрос для украинского опыта в Донбассе. При более глубоком погружении в тему войны в Карабахе становится понятным, что этот конфликт значительно сложнее украинского. То, как быстро Азербайджан интегрирует освобожденный от оккупации Карабах, - прекрасный пример для Украины. Мы летим в Баку с небольшой украинской делегацией журналистов в связи с годовщиной начала войны. И тот из нас, кто надеется увидеть в столице Азербайджана прежнюю Азербайджанскую ССР, глубоко ошибается, потому что советское здесь все больше исчезает прямо на ваших глазах.

Ответ на главный для азербайджанцев вопрос - Карабах. Который, кстати, в буквальном смысле теперь здесь повсюду: экраны в Баку на каждом шагу показывают надпись «Qarabağ Azərbaycandır!» - «Карабах - это Азербайджан», и это первое, что вы видите в аэропорту. Эту же фразу выкрикивают и дети, с национальными флагами в руках они позируют на фоне трофейной армянской техники, молча стоят на Аллее шехидов - тех, кто погиб за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Портрет современного Баку

Центр города выложен мрамором, набережная больше напоминает один из Эмиратов, а мусор можно увидеть разве что в урне. В городе проложены новые дороги, по которым ездят не советские "Волги" и "Жигули", а разные иномарки, вместо советских построек стоят современные здания и дворцы. При сносе старых зданий жителям предоставляют временное жилье, а после того, как новый дом построен, каждый житель получает квартиру с ремонтом за госсредства.

Экономическое развитие Азербайджана за последние десять лет позволило ему сформироваться с военной точки зрения, перевооружить армию и быть готовым к войне за Карабах.

Карабах - символ единства

Но не менее важным оказался и другой фактор - морально-психологический. После второй карабахской войны Азербайджан восстановил контроль над разрушенными землями. В Агдаме, Джебраиле и вокруг этих городов не осталось ни одного целого дома. Это пустыня и горы, где не осталось никакой инфраструктуры. Даже растительности здесь почти нет: виноградники, цветущие сады были уничтожены, остались только километры заминированных территорий. Те, кто думал, что за тридцать лет оккупации Карабах будет забыт в национальном сознании азербайджанцев и от него откажутся, ошибались. Азербайджанцы ни на мгновенье не забывали Карабах. Он был освобожден от оккупации молодым поколением, подросшим за те годы, и стал сейчас символом единства.

Аллея шехидов

Для тех, кто в Азербайджане впервые, Карабах начинается именно с Аллеи шехидов»: в Баку их две. Теперь эти Аллеи - рассказ не только о самой войне, но и о символе Победы. Портреты военнослужащих-шехидов можно увидеть не только на надгробиях в Аллее, но и везде в Азербайджане. Эти герои святы, о них с любовью и уважением вспоминают все - от детей до взрослых.

Парк трофеев

Парк трофеев построен по распоряжению президента Ильхама Алиева в одной из центральных частей Баку - рядом с небоскребами, недалеко от побережья. В парке выставлена уничтоженная армянская техника, в том числе остатки ракет «Искандер», выпущенных Арменией и обнаруженных недалеко от города Шуша.

Внимание - мины!

Большая часть площади Карабаха усеяна минами, в их местоположении есть несоответствие с предоставленными армянскими картами минных полей. Поэтому азербайджанская сторона не знает точного количества мин здесь и сколько времени потребуется на расчистку. Представители Агентства по разминированию демонстрируют армянские мины и боеприпасы, обезвреженные в этом году. Однако, несмотря на продолжающиеся работы по разминированию и отсутствие поселений на возвращенных территориях, только за последний год около 50 человек погибли при подрыве на минах.

Чудо инфраструктуры. Аэропорт Физули

Строительство аэропорта в Физули за восемь месяцев можно считать большим достижением Азербайджана в восстановлении инфраструктуры Карабаха. Аэропорт сможет принимать самолеты класса Boeing 747-400. При этом сотрудник аэропорта в шутку говорит, что аэропорт Физули не сможет принять самолет украинского производства «Мрия».

«Дорога Победы». Шуша

Еще одно знаменательное событие - строительство «Дороги Победы», по этому пути азербайджанские военнослужащие достигли города Шуша. Факт заключается в том, что это 55-километровая дорога, построенная с нуля в чрезвычайно сложных условиях гористой местности с перепадом высот в несколько километров.

Агдам. «Хиросима Кавказа»

Агдам - город, достойный отдельного рассказа. Его называют «Хиросимой Кавказа», потому что город был полностью разрушен. В свое время здесь было 17 промышленных предприятий, драматический театр, развитая инфраструктура. Спустя 30 лет от города осталась только полуразрушенная мечеть. Но это не из-за религиозной толерантности армян. Напротив, представитель президента на освобожденных территориях показал нам фото мечети, превращенной в хлев для содержания свиней и коров во время армянской оккупации. Армяне написали нецензурные слова на стенах мечети, а надписи арабской вязью уничтожили пулями. Мечеть не была разрушена полностью только из-за ее тактического значения, с ее минаретов открывается великолепный вид на город.

Но у Азербайджана есть грандиозный план по восстановлению Агдама. Представитель главы государства сообщил, что президент Ильхам Алиев лично заложил фундамент заново отстраиваемого города. В частности, этот план предусматривает строительство города для населения в сто тысяч человек, несмотря на то, что в лучшие времена здесь проживали 37 тысяч человек. В Агдаме должны быть построены современные университетские корпуса на 10 тысяч студентов, промышленный парк, несколько кольцевых дорог, создан масштабный зеленый пояс вокруг города. Стоимость проекта - 10 миллиардов долларов. Но самая большая проблема не деньги, а мины.

Мое внимание привлек еще один момент - в полностью разрушенном Агдаме на фоне руин почти на каждом шагу цветут гранатовые деревья. Это символ для азербайджанцев, и спустя годы так же расцветет и весь Карабах.