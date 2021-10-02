Ветеранам и семьям шехидов помогли начать свой бизнес

2 октября 2021, 23:57

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало медиатур для ознакомления с созданными для ветеранов и семей шехидов малыми хозяйствами в Гяндже и Гейгельском районе. Представителям СМИ была предоставлена информация о мерах по социальной поддержке раненных в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также членов семей погибших.

Было отмечено, что эти мероприятия охватили свыше 30 тысяч лиц. В поствоенный период для 5 320 человек из этой категории в рамках программы самозанятости созданы участки малого бизнеса. Около 2 000 человек обеспечены работой. С целью оказания поддержки процессу занятости членов семей шехидов и раненных в ходе войны, 10 июня этого года стартовал «Марафон занятости», к которому уже присоединились 527 работодателей, было представлено 2 747 вакансий, по которым 801 человек из данной категории были обеспечены работой. В Гяндже и Гёйгельском районе ведутся работы по оказанию поддержки лицам данной категории. Представители медиа сначала осмотрели хозяйство, созданное для отца шехида Самира Абдуллаева – Ильхама Абдуллаева. Он после войны, присоединившись к программе самозанятости, был обеспечен соответствующим оборудованием и наладил производство железных изделий.

Отец шехида Эльвина Мамедзаде, Ильхам Мамедзаде же, посредством программы создал свое пчеловодческое хозяйство. Журналисты также ознакомились с малым бизнесом отца раненного в ходе Отечественной войны Самира Гусейнова. С.Гусейнов отметил, что эта поддержка стала для них хорошей возможностью на пути к предпринимательству.