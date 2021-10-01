На чемпионате Европы по спортивной акробатике в итальянском Песаро азербайджанский дуэт Агасиф Рагимов – Разия Сеидли завоевал серебряную медаль.

В соревнованиях смешанных пар Агасиф и Разия набрали 86,470 балла и уступили только российской паре Виктория Аксенова – Кирилл Старцев, в активе которых 86,880 балла. Бронза у немцев Пиа Шуецэ и Даниэля Блинцова (86,420).

Ранее азербайджанская женская группа в составе Мансумы Мамедзаде, Лейлы Башировой и Назрин Фармановой завоевала бронзу в молодежных соревнованиях чемпионата Европы.