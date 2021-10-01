Биткоины уже начали добывать с помощью энергии вулкана

Сальвадор впервые добыл 0,00599179 биткоина (около $269) не совсем обычным способом — с помощью энергии вулкана. Меньше месяца назад в этой стране признали биткоин официальным платежным средством.

Сальвадор называют «страной вулканов», и, по официальным данным, уже сейчас на геотермальную энергию приходится почти четверть внутреннего производства энергии, пишет CNBC.

Президент страны Найиб Букеле в своем Twitter написал, что проект по добыче биткоинов таким способом все еще находится в стадии разработки и тестирования.