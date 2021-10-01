Кого из влиятельных израильтян хотел убить азербайджанский киллер? новые подробности громкого дела
Один из троих израильских бизнесменов, ставших мишенью киллера азербайджанского происхождения, которого задержали на Кипре (греческий Кипр) 27 сентября, является «очень влиятельной фигурой». Как сообщает haqqin.az, об этом пишут СМИ Кипра.
Сообщается, что правительство Кипра расследует несколько направлений в связи с заказным убийством, которое планировал 38-летний киллер. Полиции удалось вовремя предотвратить это преступление, и сейчас ведется работа для поимки соучастников киллера и выявления мотивов преступления.
Как сообщал ранее haqqin.az, 38-летний азербайджанец с российским паспортом 20 дней назад вылетел из России в Ларнаку (Кипр). Он провел две ночи в Фамагусте, прежде чем был задержан. Мужчина привлек внимание Службы внешней разведки во время встречи с несколькими официальными лицами. Киллер пытался, не привлекая внимания, перемещаться между греческой и турецкой частями Кипра; он сошел с электросамоката недалеко от села Ангоми и сел в арендованный автомобиль, когда его задержала полиция. Азербайджанский гражданин был задержан в Никосии 27 сентября вскоре после пересечения контрольно-пропускного пункта "Агиос Дометиос" между греческой и турецкой частью Кипра. Полиция следила за ним уже несколько дней. При обыске в его машине был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона. Сообщается, что целью убийцы были израильские бизнесмены, проживающие на Кипре, первоначально сообщалось, что его целью были пять человек.
В связи с арестом киллера на Кипре были приняты беспрецедентные меры безопасности. Правительство Кипра заявило, что речь идет о вопросе национальной безопасности страны, но подробностей не сообщало. Имя киллера не оглашается, однако ранее израильские СМИ писали, что он был направлен иранскими спецслужбами.
Сообщалось, что следователи в качестве одной из версий рассматривают политический мотив преступления, поскольку один из троих израильских бизнесменов, ставших его мишенью, является «очень влиятельной фигурой». Этот человек с целью обеспечения его безопасности был вывезен с Кипра.
Израильская газета Maariv пишет, что в ходе допроса киллера возникли подозрения в связи с тем, что он относится к наемной группе, отправленной на Кипр иранской стороной для похищения или убийства израильтян. Сообщается, что киллер действовал не один, однако есть предположения, что соучастники после его ареста могли покинуть Кипр.