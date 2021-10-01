Сообщается, что правительство Кипра расследует несколько направлений в связи с заказным убийством, которое планировал 38-летний киллер. Полиции удалось вовремя предотвратить это преступление, и сейчас ведется работа для поимки соучастников киллера и выявления мотивов преступления.

Один из троих израильских бизнесменов, ставших мишенью киллера азербайджанского происхождения, которого задержали на Кипре (греческий Кипр) 27 сентября, является «очень влиятельной фигурой». Как сообщает haqqin.az , об этом пишут СМИ Кипра.

Как сообщал ранее haqqin.az, 38-летний азербайджанец с российским паспортом 20 дней назад вылетел из России в Ларнаку (Кипр). Он провел две ночи в Фамагусте, прежде чем был задержан. Мужчина привлек внимание Службы внешней разведки во время встречи с несколькими официальными лицами. Киллер пытался, не привлекая внимания, перемещаться между греческой и турецкой частями Кипра; он сошел с электросамоката недалеко от села Ангоми и сел в арендованный автомобиль, когда его задержала полиция. Азербайджанский гражданин был задержан в Никосии 27 сентября вскоре после пересечения контрольно-пропускного пункта "Агиос Дометиос" между греческой и турецкой частью Кипра. Полиция следила за ним уже несколько дней. При обыске в его машине был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона. Сообщается, что целью убийцы были израильские бизнесмены, проживающие на Кипре, первоначально сообщалось, что его целью были пять человек.

В связи с арестом киллера на Кипре были приняты беспрецедентные меры безопасности. Правительство Кипра заявило, что речь идет о вопросе национальной безопасности страны, но подробностей не сообщало. Имя киллера не оглашается, однако ранее израильские СМИ писали, что он был направлен иранскими спецслужбами.

Сообщалось, что следователи в качестве одной из версий рассматривают политический мотив преступления, поскольку один из троих израильских бизнесменов, ставших его мишенью, является «очень влиятельной фигурой». Этот человек с целью обеспечения его безопасности был вывезен с Кипра.

Израильская газета Maariv пишет, что в ходе допроса киллера возникли подозрения в связи с тем, что он относится к наемной группе, отправленной на Кипр иранской стороной для похищения или убийства израильтян. Сообщается, что киллер действовал не один, однако есть предположения, что соучастники после его ареста могли покинуть Кипр.