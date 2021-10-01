Во Франции лицеист планировал массовое убийство в мечети

Французский 19-летний лицеист намеревался расстрелять 20 апреля 2022 года, за четыре дня до проведения первого тура президентских выборов, большое число людей в мечети и учебном заведении департамента Приморская Сена. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, план ученика (который является к тому же поклонником Адольфа Гитлера) предусматривал вооруженную атаку на одну из мечетей региона, а также на лицей. Арестованный сотрудниками Главного управления внутренней безопасности страны сообщил на допросах, что, в частности, хотел отомстить таким образом лицеистам за те издевательства, которым подвергался в своем учебном заведении.

В минувшую пятницу молодому французскому экстремисту были предъявлены обвинения, и он был взят под стражу.