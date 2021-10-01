Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:09

Одной из наиболее животрепещущих проблем современного мира является проблема домашнего или бытового насилия. Естественно, что это крайне негативное явление существовало всегда, сколько существует человек, сколько существуют институты семьи и брака. Но лишь в современную эпоху об этой проблеме стали говорить открыто, и не только на внутригосударственном, но и на глобальном уровне. Так как этот вопрос имеет общемировое значение. Нет стран, в которых не было бы преступлений, совершенных на бытовой почве, в семьях, среди родственников, родных и близких. Для информации отметим, что под домашним насилием понимается модель контролирующего поведения, которую один партнер использует, чтобы получить власть над другим. Среди средств достижения такого контроля - физическое насилие или угроза физического насилия, эмоциональное или психическое насилие и сексуальное насилие. Согласно мировой статистике 85% жертв домашнего насилия - женщины. При этом, домашнее насилие является одним из наиболее замалчиваемых преступлений в мире как для женщин, так и для мужчин. То есть жертвы домашнего насилия более склонны не обращаться в правоохранительные органы с жалобой на членов своих семей.

Понятно, что и наша страна не является исключением в этом отношении. И как и во всех странах мира, у нас также имеется достаточно случаев домашнего насилия, о чем свидетельствуют печальные сводки правоохранительных органов и правозащитных организаций. И судя по имеющимся в открытом доступе сведениям, с данным явлением ведется непримиримая борьба, как и во всех странах, являющихся членами цивилизованного сообщества наций. Несколько странным выглядит в данном аспекте особое внимание, которое к этой проблеме выказывают западные посольства в Баку. Так, например, в августе этого года посольство Великобритании в нашей стране призвало Азербайджан присоединиться к Стамбульской Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Сразу же отметим, что Конвенция была открыта для подписания с 11 мая 2011 года, и первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, стала Турция, которая также стала и первой страной, объявившей о выходе из Конвенции, считая, что эта Конвенция может подорвать традиционные семейные ценности. Азербайджан не является подписантом данной Конвенции, как и Россия, а наш сосед Армения подписала, но не ратифицировала Конвенцию по тем же причинам, по которым Турция из нее вышла.

Так или иначе, но Великобритания почему то считает, что подписание этой Конвенции каким-то образом поможет нашей стране в деле борьбы с домашним насилием. Заявление посольства было связано с убийством Севиндж Магеррамовой, а также сообщениями о том, что девять женщин были убиты членами их семей за последний месяц (июль-август). Подобная печальная статистика конечно же вызывает закономерный отклик, неприятие и осуждение среди нашего гражданского общества. В частности на страницах haqqin.az неоднократно публиковалась информация о подобных преступлениях, о мерах принимаемых правоохранительными органами для наказания виновных и предотвращения подобных случаев в будущем, печатались экспертные оценки относительно данного вопроса. Но нам и в голову не могло придти, что иностранные представительства, которые многие годы упорно молчали по поводу военных преступлений армянского оккупационного режима на захваченных азербайджанских территориях, о правах миллиона наших беженцев и вынужденных переселенцев, вдруг сфокусируются на проблеме именно домашнего насилия, которая не является типично нашим национальным явлением. "Ни одна женщина не должна жить в страхе перед нападением со стороны членов семьи, и каждая девочка должна расти, зная, что она в безопасности... Важно, чтобы дела расследовались должным образом, а лица, пережившие домашнее насилие, были защищены от насильников... Великобритания привержена поддержке гендерного равенства в Азербайджане, и мы продолжаем призывать Азербайджан подписать Стамбульскую конвенцию - международную основу для прекращения домашнего насилия", - говорится в заявлении посольства. Сама Великобритания подписала и ратифицировала упомянутую Конвенцию. Однако это не оказало сколько-нибудь значимого влияния на уровень домашнего насилия в этой безусловно цивилизованной и прогрессивной стране.

По официальным данным, во время пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве в целом наблюдался рост спроса на услуги по поддержке жертв домашнего насилия, в том числе на 65% увеличилось количество звонков, регистрируемых национальной горячей линией помощи по домашнему насилию по сравнению с периодом до начала пандемии. По данным за 2019-2020 года, примерно 5,5% взрослых в возрасте от 16 до 74 лет (2,3 миллиона человек) стали жертвами домашнего насилия в 2019 году. За тот же год, полиция также зафиксировала в общей сложности более 1,2 миллиона случаев домашнего насилия и связанных инцидентов в Англии и Уэльсе. Буквально на днях была поставлена точка в самом вопиющем случае, который потряс все британское общество. Суд приговорил бывшего лондонского полицейского, изнасиловавшего и убившего молодую женщину, к пожизненному заключению без права досрочного освобождения по делу, которое глубоко подорвало доверие общества к полиции. 48-летний Уэйн Коузенс задушил 33-летнюю Сару Эверард своим полицейским ремнем после того, как надел на нее наручники и незаконно арестовал ее за нарушение правил изоляции. Он был приговорен к «пожизненному заключению» - самому серьезному наказанию, которое судья мог наложить на него. Скорее всего, Коузенс умрет в тюрьме. Убийство Эверард, менеджера по маркетингу, действующим полицейским ошеломило нацию и вызвало протесты по поводу безопасности женщин и гендерного насилия, а также вызвало призывы к реформе полиции. Более того, это вновь вызвало к жизни дискуссию о неадекватности мер, принимаемых для искоренения бытового и домашнего насилия. По данным Femicide Census, организации, собирающей информацию о насилии со стороны мужчин в отношении женщин, с 2009 года по меньшей мере 16 действующих или бывших полицейских в Великобритании были замешаны в убийстве женщин. При этом подавляющее большинство жертв были убиты нынешними или бывшими партнерами. Эверард была единственной жертвой, которую убил незнакомец.

Исходя из этого, навряд ли Великобритания могла бы давать Азербайджану советы в этой щепетильной сфере. Хотя стоило бы приветствовать любое сотрудничество в деле борьбы с этим глобальным злом. Сразу же вслед за Великобританией на проблему домашнего насилия в Азербайджане обратили внимание и США. Хотя и в более конструктивном ключе. "Мы приветствуем заявление Генпрокуратуры Азербайджана о важности искоренения домашнего насилия в стране," - говорилось в заявлении посольства США в Азербайджане. В этом же заявлении, более объективном по своему содержанию, говорится, что миллионы женщин во всем мире являются жертвами домашнего насилия: "Мы глубоко опечалены новостью о том, что в Азербайджане в первой половине 2021 года в результате подобных преступлений погибли 33 женщины. Мы будем рады сотрудничать с правительством и гражданским обществом Азербайджана для того, чтобы положить конец домашнему насилию и другим формам насилия в отношении женщин". Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением о насилии в отношении женщин, в котором говорилось, что психологическое и физическое насилие в отношении женщин остается серьезной угрозой для здорового общества: "К сожалению, только в первой половине этого года 33 женщины погибли в результате умышленных убийств. Самым большим препятствием в борьбе с насилием в отношении женщин является молчание! Не будьте молчаливыми соучастниками этих преступлений! Если вы столкнулись со случаями насилия в отношении женщин, немедленно обращайтесь в колл-центр 961 Генеральной прокуратуры Азербайджана". Интересно, почему посольство Великобритании не заметило это заявление Генпрокуратуры, и почему посольство США вдруг также решило проявить особое внимание к этому вопросу? США, где по статистике Американской Медицинской Ассоциации каждые 9 секунд женщина подвергается нападению или избиению. Ежегодно в США регистрируется от 960 000 до 3 000 000 случаев домашнего насилия, в то время как многие другие инциденты остаются незамеченными. По оценкам, более десяти миллионов человек в США ежегодно подвергаются домашнему насилию.