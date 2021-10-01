Дело Саакашвили назвали проверкой для судебной системы Грузии

Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет проверкой для судебной системы страны, заявила американский посол в Тбилиси Келли Дегнан, передает Sputnik Грузия.

«Дело Саакашвили станет проверкой грузинской судебной системы, мы увидим, будет ли это дело вестись беспристрастно, мы на это надеемся», — сказала Дегнан.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси, в тот день, когда он объявил о своем возвращении в Грузию. Экс-президент объяснил, что решил вернуться в страну перед муниципальными выборами. Сейчас политик находится в тюрьме города Рустави и объявил голодовку.

В отношении Саакашвили в Грузии завели четыре уголовных дела, после задержания в этот раз против него возбудили пятое дело — о незаконном пересечении границы.