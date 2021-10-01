Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:22

Высокая эффективность турецкого БПЛА Bayraktar на полях сражений в Ливии, Сирии, отличные боевые показатели в 44-дневной войне в Карабахе стремительно увеличили экспорт этого оружия в мире. Все больше стран начали закупать Bayraktar TB2 и демонстрировать его на военных парадах. Последним это сделал Туркменистан в День независимости страны. Следует отметить, что Bayraktar TB - первый и уникальный БПЛА Турции, слава о котором быстро распространилась по всему миру в дни Карабахской войны. В тех боевых действиях отлично зарекомендовали себя и состоящие в арсенале азербайджанской армии израильские разведывательно-ударные беспилотники - кошмарившие армянскую армию дроны-камикадзе Harop IAI и многоцелевой Heron TP.

Не говоря уже о том, что Harop громит командные пункты, укрытия живой силы, ПВО, артиллерию, боевую технику противника, так еще устрашающий рев этого дрона, кружащегося в небе в поисках вражеского объекта, надолго угнетает психику и боевой дух солдат. Азербайджанская армия - одна из немногих в мире вооружена беспилотниками различного назначения и класса как турецкого, так и израильского производства. Вместе с тем, как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, растущий спрос на турецкие БПЛА вызвал беспокойство у израильских производителей этого вооружения. Издание приводит данные нью-йоркского журнала Breaking Defense, который утверждает, что компании оборонной промышленности Израиля обратились к правительству с призывом отказаться от соблюдения технических ограничений, налагаемых требованиями международного соглашения о Режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Примечательно, что Израиль не является членом РКРТ, но взял на себя обязательства соблюдать его положения. При этом Израиль и КНР, который так же не является членом РКТР, фактически поделили мировой рынок боевых дронов. Отметим, что Режим контроля за ракетными технологиями - это неформальное объединение 35 стран. Основано оно в 1987 году, в 1995-м к нему присоседилась Россия. В рамках принятых в соответствии с РКРТ договоренностей страны объединения придерживаются определенных ограничений на экспорт вооружений и технологий, обмениваются информацией и координируют свою национальную лицензионную деятельность. Отказ от РКРТ значительно увеличит для Израиля возможности экспорта своих БПЛА. В период своего президентства Дональд Трамп также выступал за пересмотр участия США в РКРT, поскольку США не могли продавать свои тяжелые беспилотники таким странам, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Румыния и др, а поставляли лишь ближайшим союзникам - Великобритании, Франции и Австралии.