Гендиректор IRNA: «Единственный друг Азербайджана - это Иран»

«Наши братья в соседней стране, Азербайджанской Республике, должны стремиться к правильному пониманию цели военных учений на границах», - написал в своем Twitter гендиректор агентства IRNA Мохаммед Реза Неврузпур.

В публикации Неврузпура говорится, что «В этом случае они (Азербайджан - ред.) обязательно добьются лучших результатов в развитии дружеских и братских отношений с Ираном, и они не найдут ни одной страны более дружественной и доброжелательной, чем Иран», - написал он.

«Несмотря на культурную общность, у двух стран есть хорошая почва для развития взаимодействия. Ожидается, что Азербайджан не будет подменять долгосрочными интересами бесплодную напряженность, на которую влияют те, чья цель - подорвать дружеские отношения с соседями по региону», - добавил Неврузпур.