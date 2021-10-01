Васиф Диляверзаде в военной сфере с 14 лет. До Отечественной войны он участвовал в ряде операций сил специального назначения. Первая крупная операция с его участием произошла в 2016 году в направлении села Талыш под командованием Национального героя Мурада Мирзоева. После увольнения из рядов армии Васиф Диляверзаде работает специалистом в Агентстве по развитию медиа.

«Наша операция по контрнаступлению началась с направления Муровдага, где мы захватили несколько вражеских постов. Следующей нашей целью было кельбаджарское направление, однако командование пересмотрел план наступления, и мы начали бои в направлении Физули, а затем Джебраила». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az рассказал командир группы спецназа, награжденный семью медалями капитан Васиф Диляверзаде.

«4 октября мы освободили райцентр Джебраила. Но и враг не останавливался, и несколько раз попытался перейти в контрнаступление. Наконец, 8 октября армянские подразделения перешли в наступление с более чем 200 человек личного состава и 10 танками. У нас было примерно человек 30 личного состава под командованием Национального героя полковника Шукюра Гамидова. Шли тяжелые бои, у нас были потери. В бою, длившемся около четырех часов, мы уничтожили противника и захватили пять танков. Несколько раз мы попадали в окружение. Но бились до конца – ведь мы пошли освобождать наши земли, хотя враг и окружил нас. Меня спрашивали: что делать командир? Отступать или маневрировать? Я ответил категорически: мы освободили наши земли, если уйдем, враг займет эти позиции. Мы до последнего оставались в окружении, потом скоординировали свои действия с командованием и действовали согласно плану. Мы не могли отступить и оставить определенные территории. Зачем мне снова отдавать освобождённую землю?»,- сказал Васиф Диляверзаде.

По его словам, перехваченные переговоры командиров армянских подразделений также свидетельствуют о том, как они боялись азербайджанских спецназовцев. Они просто ждали, когда придут ребята из «Яшмы» и уничтожат их.

Отвечая на вопрос о том, посещал ли он после войны освобожденные территории, Васиф Диляверзаде сказал, что не хочет туда ехать – эти места напоминают о гибели боевых товарищей.

«У меня были многолетние семейные друзья, они все пали за Карабах. Национальный герой Ариф Бадалов стал шехидом на моих глазах. Камиль Ширинов, с которым я проучился семь лет, герой Отечественной войны Вейсель Мусибов - все они были близкими друзьями. Это очень тяжело подействовало на нас. Возможно, тогда я не особо осознавал это, но после ранения я понял, что моих друзей больше не осталось… Если бы речь шла обо мне, то возможно мне было бы интересно взглянуть на землю, обагрённую моей кровью. Но на этой земле погибли мои товарищи. Я хотел бы увидеть Шушу, но не те места, где я воевал», - сказал он.

Васиф Диляверзаде получил ранение в Джебраиле в результате минометного обстрела. Осколок перерезал обе вены на ноге. Лишь благодаря усилиям врачей, он остался жив. День и ночь врачи боролись не только за жизнь воина, но и пытались спасти его от ампутации всей ноги. Но спецназовцу все же пришлось ампутировать часть ноги ниже ступни.

Спецназовец рассказывает, что после ранения он покидал поле боя, находясь в сознании. Его эвакуировали на машине, которую в качестве трофея захватили у армян. В дороге до бывшей линии соприкосновения, к нему пришло осознание того, какую большую территорию азербайджанская армия освободила от армянского оккупации.

Васиф Диляверзаде рассказывает, что часто видит во сне своих погибших боевых товарищей.

«Во время боя с неба, словно дождь сыпались минометные снаряды. Пока я спал в госпитале, во сне видел лишь снаряды. Стоило закрыть глаза, как я просыпался от малейшего шороха. Казалось, что госпиталь обстреливают. Но со временем это прошло. Я больше не вижу во сне боевые эпизоды, только погибших товарищей. Эта победа стала каким-то сном. Скоро наступит первая годовщина со дня нашей победы. Мы все обязаны этой великой победой нашим шехидам. Человек приходит в мир всего лишь раз. А наши солдаты не моргнув глазом, отдали свои жизни ради Родины. Мы вернулись на свои земли, и я верю, что погибшие герои с райских небес радуются вместе с нами», - сказал он.

За проявленную в боях храбрость Васиф Диляверзаде распоряжением президента награжден медалями «За храбрость», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За Родину», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Кельбаджара». Он также награжден медалями «За десятилетнюю безупречную службу» и «100-летие Вооруженных сил».

И хотя ранение сделало невозможным продолжение его военной службы, Васиф Диляверзаде доволен своей новой работой.

«Я лечился дома, когда мне позвонили и спросили, смогу ли я работать на новом поприще? Я дал согласие и отправил свою анкету. Потом мне позвонили и пригласили из Агентства по развитию медиа, и я встретился с руководителем Ахмедом Исмаиловым. Он меня пригласил на работу в Отдел по работе с документами. Я сказал, что я - военный и не имел ничего общего с журналистикой. Но он заверил меня, что меня всему научат. Мне дали двухмесячную отсрочку, чтобы продолжить лечение и сейчас я работаю в должности специалиста. У меня проблемы с ногой, и вряд ли я смог бы быть полезен на другой работе. А здесь меня все устраивает. Зарплата нормальная. Да, конечно, я бы хотел вернуться на военную службу, но так вышло», - сказал он.