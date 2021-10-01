Кому угрожает министр обороны Ирана?

Министр обороны и поддержки вооруженных сил uенерал-майор Мохаммад Реза Аштиани предостерег от любых действий врагов на границах Ирана, пишет информагентство IRNA.

«Враги иранской нации, безусловно, получат сокрушительный ответ перед лицом любых иррациональных и невежественных действий, и они понесут большие потери», - написал он в своем Twitter.

Напомним, сухопутные войска Ирана начали в пятницу, 1 октября, учения «Покорители Хайбера» на северо-западе страны, на границе с Азербайджаном, с применением бронетанковых частей, артиллерии, беспилотников и боевых вертолетов.