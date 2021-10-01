Отдел информации 03:29

Как сообщалось ранее, Иран проводит широкомасштабные учения на границе с Азербайджаном. Эти учения внимательно отслеживают и детально анализируют ведущие мировые СМИ, поскольку впервые с момента основания Исламской Республики государство Иран неожиданно начало проведение военных учений у границы Северного Азербайджана. Как известно, основной этап учений начался 1 октября. Однако персидская служба Радио «Свобода» пишет, что военные учения под кодовым названием «Покорители Хайбера», по идее, стартовали еще раньше. В аналитической статье радио отмечается, что Иран стал собирать боевые подразделения и военную технику к приграничным с Нахчываном регионам еще 25 сентября. Отмечается, что это приходится как раз на тот период, когда спецслужбы Азербайджана, Турции и Пакистана в Нахчыване проводили вторую фазу совместных маневров. Также подчеркивается, что в эти же дни в результате действий азербайджанской стороны начались проблемы с перевозкой грузов из Ирана в Армению.

«За несколько дней до этого, 20 сентября, Тегеран, устроив ночные учения на берегу реки Араз с участием нескольких бронетанковых бригад и 31-й дивизии «Ашура» сухопутных войск Корпуса стражей революции, попытался тем самым направить официальному Баку военный и политический месседж», - отмечается в статье. По мнению автора статьи, это связано с задержанием азербайджанской стороной двух тебризских водителей, перевозивших топливо в Карабах по дороге Кафан - Горис. По информации редакции, основная часть бронетехники и артиллерии, используемой на учениях «Покорители Хайбера», была размещена близ города Полдешт. А другую боевую технику переправили на территорию Гаратепе близ города Маку. Место военных учений находится в непосредственной близости от азербайджано-армянской границы. Речь идет о 50-километровой полосе, где расположены переходы Полдашт и Джульфа в Нахчыван, а также переход Нордуз в Армению, переход Нахчыван-граница Турция и переход Базарган в Маку.. Отмечается, что миссией 31-й дивизии Ашура сухопутных войск КСИР является предотвращение какой-либо угрозы из Азербайджана городу Ардебиль и провинции Восточный Азербайджан. В статье также рассказывается о применяемой на учениях «Покорители Хайбера» военной технике и ее состоянии. Отмечается, что используемая в военных учениях бронетехника относится к 116-й Казвинской, 216-й Занджанской механизированным пешеходным бригадам и 316-й бронетанковой дивизии в Хамадане. Также сообщается, что помимо этих трех бригад в учениях даже участвуют несколько единиц техники 25-й бригады специального назначения.

Редакция отмечает, что, в отличие от других регионов Ирана, военная техника данного региона, несмотря на небольшую модернизацию, достаточно устарела для участия в современных боях. К примеру, вышеуказанные бригады вооружены танками Chieftain и бронетранспортерами М-113. Танки Chieftain британского производства широко использовались в 1970-х годах силами НАТО, однако впоследствии, после производства Россией более прочных бронетанков Т-72, утеряли свою значимость. К примеру, если пушки танка Chieftai 120-миллиметровые, то пушки T-72 - 125-миллиметровые. По этой причине в свое время шах Ирана заказал Министерству обороны страны более модифицированные модели танка Chieftain – Shir-1 и Shir-2. Однако впоследствии этот заказ был отменен и танки не были доставлены в Иран. В статье говорится, что в дальнейшем в ирано-иракской войне танки Chieftain оказались слабы в боях с танками T-72A, после чего они были модернизированы, постарались повысить их боеспособность по отношению к танкам Т-72 и Т-90. Также подчеркивается, что в иранской армии с 1966 года используются оставшиеся со времен вьетнамской войны бронетранспортеры М-113. Эти машины абсолютно бессильны перед современными противотанковыми ракетами, даже дронами-самоубийцами и беспилотниками Bayraktar TB-2. Вышеуказанные три иранские бригады даже используют бронетранспортеры российского производства ВМР-2. Отмечается, что хотя их меньше по количеству, нежели М-113, механизированные бригады Ирана больше надеются именно на ВМР-2.

В статье указывается, что в иранских бригадах мобильных атак используются гражданские пикапы Toyota, многие из которых даже не окрашены в камуфляжный цвет. Автор отмечает, что в маневрах «Покорители Хайбера» используется большое количество единиц артиллерии, часть которой к месту проведения учений была перевезена грузовиками «КрАЗ». Артиллерийские установки принадлежат в основном 11-й Марагинской артиллерийской группе. Также упоминаются пушки М-109 и М-110 американского производства. Автор статьи пишет, что по опубликованным в интернете нескольким спутниковым фотографиям видно, что Вооруженные силы Ирана используют российские зенитные установки «Шилка». Также отмечается, что эта система, каждая из которых состоит из четырех ракет, обладает и радарами. Эти системы Иран заказал Советскому Союзу в 1977-1978 годах. Однако лишь около 200 систем «Шилка» были доставлены в Иран. В 1979 году заказ был отменен после исламской революции в Иране. Системы «Шилка» применяются, в основном, в обороне. Радарная система «Шилки» не может «ловить» атакующие дроны и дроны-самоубийцы. И авторы из персидской службы «Свобода» полагает, что это может сделать беззащитной бронетехнику и пешеходную силу Ирана перед армией дронов Турции и Азербайджана. По фото, опубликованным в Сети, видно, что на учениях используются системы борьбы с дронами.