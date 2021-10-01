Партия Саакашвили проигрывает на выборах в Грузии

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, - 31,23% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 6,87% голосов.

Что касается выборов мэра Тбилиси, то на них после обработки голосов с 41,61% участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, набрав 45,5% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии - 34,13%. На третьем месте идет Гахария с 8,97% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.