Как заявили в пресс-службе БТА, в последнее время из-за продолжающейся пандемии, в том числе в результате некоторых ограничений на деятельность общественного транспорта, в столице наблюдается рост уровня автомобилизации и использования личных легковых автомобилей со стороны граждан. Этот фактор усугубляет ситуацию с пробками в «час пик» на загруженных автомобильным движением улицах Баку. В то же время восстановление активности в большинстве сфер бизнеса и услуг, а также возвращение к традиционному образованию значительно увеличили автомобильный поток.

В последнее время жители Баку жалуются на возросшие автомобильные пробки, из-за чего передвижение по городу на автомобиле превращается в сущий ад. Количество пробок особенно увеличилось в последние несколько дней во время дождливой погоды. Почему так резко повысилась плотность автомобильного движения в городе? Какие меры предпринимаются для борьбы с пробками?

В БТА также связали возросшую плотность дорожного движения с наблюдаемой в городе дождливой погодой. Локальные затопления, возникшие в различных частях города, привели к искусственным пробкам и заторам. Так, утром 29 сентября, по проспекту Гейдара Алиева в направлении города было полностью остановлено движение из-за затопления участка дороги вблизи моста Багирова. В конечном итоге от станции метро «Кероглу» в сторону города образовалась пробка длиной 2-3 км.

«Существует и ряд других факторов, которые приводят к созданию пробок. Проведенные анализы показывают, что, в частности, на центральных улицах нарушаются правила дорожного движения - требования к желтой разметке перекрестка. Нарушение правил несколькими водителями приводит к потере времени в пробке, нервозности и стрессу сотен людей. Еще одним фактором являются незаконные парковки, против которых ведется серьезная борьба. В особенности пробки возникают, когда транспортные средства захватывают автобусные остановки», - говорится в сообщении.

Еще одной причиной возникновения пробок бакинские транспортники называют неформальные пассажироперевозки. Водители, занимающиеся такой деятельностью, создают помехи общему транспортному потоку, припарковав свои машины в основном на автобусных остановках, второй полосе движения, перекрестках и других запрещенных местах.

Неформальные перевозки также искусственно увеличивают транспортные потоки на дорогах. То есть пассажиры, которые будут ехать на одном автобусе, совершают поездку на пяти-шести легковых автомобилях, что создает дополнительные задержки на дорогах. Искусственная плотность на дорогах во многих случаях создается целенаправленно, чтобы побудить пассажиров использовать неформальные перевозки.

«Одним из факторов, создающих искусственную загруженность и заторы, является большое количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих в течение суток, когда на проезжей части остаются неисправные транспортные средства. В некоторых случаях недостатки в дорожной инфраструктуре, в том числе эффекты «бутылочного горлышка», также приводят к скоплению автомобилей и пробкам. Каждый из этих вопросов находится в центре внимания, осуществляются краткосрочные и долгосрочные меры по их устранению», - заявили в БТА.

Бакинские транспортники отмечают, что ситуация, наблюдавшаяся в последние дни, еще раз свидетельствует о необходимости увеличения автобусных полос и их организации в форме сети. В то же время должен быть усилен контроль за соблюдением требований этих полос другими водителями автомобилей. Это важно как для удобства более двух с половиной миллионов пользователей общественного транспорта, так и для того, чтобы не застрять в пробках.