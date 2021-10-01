36-летний Тайяр Хидаятов с налоговым долгом в несколько миллион манат стал одним из главных экспортеров страны

Частный предприниматель Тайяр Хидаятов (ИНН: 4001502372) с показателем $15,6 млн вошел в топ-10 экспортеров ненефтегазовых товаров из Азербайджана за восемь месяцев этого года. При этом 36-летний бизнесмен из Бардинского района имеет не совсем теплые отношения практически со всеми проверяющими госведомствами.

Как сообщает «Туран» со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, Тайяр Хидаятов улучшил собственный показатель по сравнению с тем же периодом 2020 года в 5 раз. В СМИ достаточно публикаций о том, как экспортер плодоовощных продуктов неоднократно обращался к главе государства и Министерству экономики и прочим структурам по поводу незаконных проверок и пр. В этой связи неудивительно, что Тайяр Хидаятову начислена задолженность по налогам на сумму 4,5 млн манат.

Отметим, что в тор-10 экспортеров ненефтегазовых товаров за 8 месяцев лидируют ООО “MKT İstehsalat Kommersiya” ($81 млн), Азербайджанское представительство компании “Azerbaijan İnternational Mining Company Limited” ($69,2 млн) и ООО “Local Garden” ($54,3 млн). Десятку ведущих экспортеров замыкает бизнесмен Ильгар Джафаров с показателем $14,8 млн.