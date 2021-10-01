Anurogryllis celerinictus погубили американских шпионов и дипломатов наша корреспонденция
Госдепартамент США рассекретил результаты исследования, которое провела независимая группа американских ученых JASON еще в 2018 году. В нем говорится о причинах мистического заболевания дипломатов, которое названо «Гаванским синдромом».
Напомню, о чем идет речь. В октябре 2016 года сразу 16 американских дипломатов, а также несколько канадских представителей в Гаване почувствовали странное недомогание. В их головах появились звуки, напоминающие то ли металлический скрежет, то ли сильное жужжание насекомых, то ли чьи то истерические вопли на высокой частоте. И сразу после появления этих звуков у них начались сильные головные боли и страшная тошнота, люди теряли координацию движений и страдали от бессонницы.
В Америке предположили, что это могло быть некой «акустической агрессией» против персонала посольства США со стороны российских спецслужб, имеющих на Кубе с давних времен технические средства. Раньше они предназначались для слежения за Штатами, но вот теперь, якобы, начали использоваться для того, чтобы вывести из строя дипломатов.
В Вашингтоне даже стали предполагать, что не случайно это заболевание началось где-то через полгода после того, как на острове побывал президент Барак Обама. Мол, русские не захотели сближения между Кубой и США, вот и провели эти жуткие эксперименты.
И, надо сказать, что если за этим всем действительно стояло ГРУ или какая-нибудь другая российская спецслужба, то цели своей Москва добилась. Пришедший к власти в Америке Дональд Трамп приказал эвакуировать всех дипломатов с Кубы. Здание на гаванской набережной Малекон в окружении нескольких линий бетонных заграждений оказалось пустым, в нем фактически осталась лишь охрана. Кубинцам перестали выдавать визы и тем, кто имел на это право было рекомендовано ехать в другие страны, в частности в Гайану, и там просить въездную визу в Америку.
А в 2017 году Трамп выдворил из Вашингтона и 15 кубинских дипломатов, обвинив власти страны в том, что те не смогли обеспечить безопасность американского персонала в Гаване. Тогдашний руководитель кубы Рауль Кастро разводил руками и говорил, что он не имеет ни малейшего представление о том, что спровоцировало недомогание американцев.
Но на этом история с «Гаванским синдромом» не закончилась. То в одной, то в другой стране дипломаты США стали испытывать аналогичные симптомы. В конце лета похожее недомогание почувствовал агент спецслужбы, который вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом был в Индии. Вице-президент США Камала Харрис задержалась в августе с вылетом во Вьетнам в связи с подозрением на синдром, а из Вены приблизительно в то же время был отозван резидент ЦРУ.
Жертв «Гаванского синдрома» стало около 200 и буквально на днях палата представителей конгресса США единодушно, 427 голосами проголосовала за быль, который был назван «Гаванский акт». Он призван оказать финансовую помощь сотрудникам госдепартамента и ЦРУ, пострадавшим от злонамеренных действий непонятно кого.
Незадолго до этого с жертвами синдрома лично встретился Уильям Бернс, который заявил, что расследование мистерии является одним из его приоритетов. Глава ведущей секретной службы Америки поручил возглавить операцию своему сотруднику, который был задействован в поимке главаря «Аль-Каиды» Осамы бин Ладена.
И вот теперь после всех этих действий выяснилось, что еще три года назад группа Jason установила: вероятной причиной недомогания у такого количества людей стали... обыкновенные сверчки Anurogryllis celerinictus. Именно эти, казалось бы, безвредные насекомые издавали звуки, которые появлялись в головах американских дипломатов. При этом ученые категорически отметают версию о том, что непонятный недуг мог быть спровоцирован неким ультра облучением или микроволнами.
Команда исследователей изучила восемь записей инцидентов, связанных с заболеванием и твердо заявила: это точно crickets-сверчки, один из подвидов особенно громко «поющих» этих насекомых. К такому же выводу пришли и двое других ученых, которые изучили записи, предоставленные им агентством AP.
Как пишет американское издание BuzzFeed, организация JASON в течение десятилетий занимается проблемами национальной безопасности и в ней работают «люди с самыми блестящими в стране техническими мозгами».
Может быть это и так, но многим не сведущим в науке людям, включая автора этих строк непонятно, как сверчки своими звуками могли вывести из строя десятки дипломатов. И разве этих зловредных сверчков не было в природе раньше?
Между тем первые сообщения об аналогичных заболеваниях дипломатов США стали поступать еще в шестидесятых годах прошлого века. Тогда стало тошнить несколько сотрудников посольства США в Москве. А в 1975 году жертвой непонятного воздействия стал американский посол в СССР Уолтер Стессел — у него помимо тошноты произошло кровоизлияние глаз. Американские власти тогда заподозрили , что КГБ ведет некие опыты по воздействию на нервную систему человека.
Но теперь, если принять выводы JASON о том, что во всем виноваты сверчки, то возникает вопрос: откуда в посольстве США в центре Москвы могли появиться сверчки? Точно также, как в американском посольстве в Вене и других столицах.
Расследование американских ученых могло бы быть отнесено к злобной первоапрельской шутке. Но его авторы стоят на своем. «В докладе ясно выражено сомнение в том, что воздействие на людей было оказано неким энергетическим оружием, а выводы о сверчках вполне убедительны», - говорит Шерил Рофе, которая возглавляла работы в известной лаборатории Лос-Аламос в США.
Ну что, придется с таким вердиктом смириться. Не подходите близко к сверчкам, граждане, иначе будет плохо.