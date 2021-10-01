Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 11:16

Госдепартамент США рассекретил результаты исследования, которое провела независимая группа американских ученых JASON еще в 2018 году. В нем говорится о причинах мистического заболевания дипломатов, которое названо «Гаванским синдромом». Напомню, о чем идет речь. В октябре 2016 года сразу 16 американских дипломатов, а также несколько канадских представителей в Гаване почувствовали странное недомогание. В их головах появились звуки, напоминающие то ли металлический скрежет, то ли сильное жужжание насекомых, то ли чьи то истерические вопли на высокой частоте. И сразу после появления этих звуков у них начались сильные головные боли и страшная тошнота, люди теряли координацию движений и страдали от бессонницы. В Америке предположили, что это могло быть некой «акустической агрессией» против персонала посольства США со стороны российских спецслужб, имеющих на Кубе с давних времен технические средства. Раньше они предназначались для слежения за Штатами, но вот теперь, якобы, начали использоваться для того, чтобы вывести из строя дипломатов.

В Вашингтоне даже стали предполагать, что не случайно это заболевание началось где-то через полгода после того, как на острове побывал президент Барак Обама. Мол, русские не захотели сближения между Кубой и США, вот и провели эти жуткие эксперименты. И, надо сказать, что если за этим всем действительно стояло ГРУ или какая-нибудь другая российская спецслужба, то цели своей Москва добилась. Пришедший к власти в Америке Дональд Трамп приказал эвакуировать всех дипломатов с Кубы. Здание на гаванской набережной Малекон в окружении нескольких линий бетонных заграждений оказалось пустым, в нем фактически осталась лишь охрана. Кубинцам перестали выдавать визы и тем, кто имел на это право было рекомендовано ехать в другие страны, в частности в Гайану, и там просить въездную визу в Америку. А в 2017 году Трамп выдворил из Вашингтона и 15 кубинских дипломатов, обвинив власти страны в том, что те не смогли обеспечить безопасность американского персонала в Гаване. Тогдашний руководитель кубы Рауль Кастро разводил руками и говорил, что он не имеет ни малейшего представление о том, что спровоцировало недомогание американцев. Но на этом история с «Гаванским синдромом» не закончилась. То в одной, то в другой стране дипломаты США стали испытывать аналогичные симптомы. В конце лета похожее недомогание почувствовал агент спецслужбы, который вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом был в Индии. Вице-президент США Камала Харрис задержалась в августе с вылетом во Вьетнам в связи с подозрением на синдром, а из Вены приблизительно в то же время был отозван резидент ЦРУ. Жертв «Гаванского синдрома» стало около 200 и буквально на днях палата представителей конгресса США единодушно, 427 голосами проголосовала за быль, который был назван «Гаванский акт». Он призван оказать финансовую помощь сотрудникам госдепартамента и ЦРУ, пострадавшим от злонамеренных действий непонятно кого. Незадолго до этого с жертвами синдрома лично встретился Уильям Бернс, который заявил, что расследование мистерии является одним из его приоритетов. Глава ведущей секретной службы Америки поручил возглавить операцию своему сотруднику, который был задействован в поимке главаря «Аль-Каиды» Осамы бин Ладена.