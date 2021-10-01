Ахмад Хашеми: «Раздаются призывы в Иране к созданию прокси против Азербайджана» haqqin.az спрашивает, иранский журналист отвечает
Хотя власти Ирана упорно заявляют, что учения на границе с Азербайджаном вовсе не связаны с напряженностью, наблюдающейся в последние недели между Тегераном и Баку, международные аналитики убеждены, что в этом нет никаких сомнений. Хотя бы потому, что ИРИ еще никогда не подгоняла к азербайджанским рубежам столь мощные силы. В маневрах под названием «Завоевание Хайбера» принимают участие сухопутные войска, бронетанковые подразделения, военные вертолеты, БПЛА, артиллерия, а руководит ими бригадный генерал Киомарс Хейдари.
Не верят заверениям властей и в самом Иране. Как сообщил haqqin.az иранский журналист и политолог Ахмад Хашеми, в иранском сегменте социальных сетей распространяются тревожные призывы к созданию из числа граждан Азербайджана, обучающихся в иранских религиозных заведениях, шиитского ополчения по типу бригад «Зейнабаюн» и «Фатимаюн» в Сирии.
«Пока сложно сказать, действительно ли предпринимаются попытки формирования проиранского прокси, но я родом из Кума, куда различными путями приезжают изучать ислам в разных медресе довольно много молодых людей из Азербайджана. И среди них встречал буквально фанатично верящих и почитающих иранских аятолл. Если иранские власти решили любым способом дестабилизировать Азербайджан, создать какие-то проблемы для Баку, то не исключено, что именно из среды учащихся медресе в Куме и других городах может быть предпринята попытка сформировать иранские прокси. С некоторыми учениками медресе из Азербайджана я лично беседовал, и был свидетелем, насколько презрительно они относятся к своей родине и как преклоняются перед иранским режимом», - отмечает Хашеми.
Журналист убежден, что напряженность, созданная Тегераном, связана с освобождением азербайджанской армией Карабаха, поражением союзника Ирана - Армении и реакцией на это событие азербайджанского населения ИРИ. «Победа в 44-дневной войне всколыхнула не только Азербайджан, но и вызвала мощный пассионарный подъем среди азербайджанцев. Полетела созданная персидскими националистами конструкция национальной политики Ирана в отношении азербайджанцев, которая заключалась в принижении их как несамодостаточного этноса», - свидетельствует он.
Открытие нового исторического этапа в развитии Азербайджана не могло не отразиться на настроениях азербайджанцев в Иране. Власти в Тегеране решили, что чем сильнее и влиятельные будет Азербайджан, тем сильнее и влиятельней будет азербайджанский фактор внутри Ирана. И в этой ситуации тегеранские власти пошли по самому примитивному пути – конфронтации с Баку, считает Хашеми.
В то же время в Иране, подчеркивает он, нагнетается истерика вражеского окружения. Власти пугают свою общественность враждебным окружением, в которой якобы оказался Иран. Истерия связана с сближением Израиля с арабскими государствами Персидского залива - ОАЭ, Бахрейном и др. На севере же Турция и Израиль были союзниками Азербайджана в 44-дневной войне, и отношения Баку с этими странами будут только развиваться и укрепляться. В этом Тегеран также видит угрозу для себя, хотя Баку неоднократно заявлял Тегерану, что исключены любые угрозы в его сторону с азербайджанской территории.
Хашеми сообщил также, что депутат иранского Меджлиса Ахмеди Бигяш, выступая с трибуны парламента, открыто заявил, что Иран всецело должен быть рядом с Арменией и поддерживать политику Еревана в противостоянии с Баку. А командующий сухопутными силами КСИР Мухаммад Пакпур публично предупредил, что нельзя допустить открытия Зангезурского коридора и что армяно-иранская граница является «красной чертой» для Ирана. То есть вдоль этой границы никаких дорог или коридоров между Азербайджаном, Нахчываном и Турцией быть не должно.
«Нынешняя политика Ирана направлена на то, чтобы каким-то образом ослабить позиции Азербайджана в регионе. Уверен, что КСИР, бригада Кудс или СИПАХ однозначно не решатся на какие-то экстраординарные действия против Азербайджана. В то же время тот факт, что Азербайджан является секулярной страной, попытки Ирана создать на почве религии какие-то прокси или религиозно-экстремистские группировки обречены на фиаско. У Азербайджана есть достаточно сил и потенциала, чтобы свести на нет все внешние и внутренние угрозы своей безопасности», - убежден иранский эксперт.