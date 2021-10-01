Отдел политики 12:49

Хотя власти Ирана упорно заявляют, что учения на границе с Азербайджаном вовсе не связаны с напряженностью, наблюдающейся в последние недели между Тегераном и Баку, международные аналитики убеждены, что в этом нет никаких сомнений. Хотя бы потому, что ИРИ еще никогда не подгоняла к азербайджанским рубежам столь мощные силы. В маневрах под названием «Завоевание Хайбера» принимают участие сухопутные войска, бронетанковые подразделения, военные вертолеты, БПЛА, артиллерия, а руководит ими бригадный генерал Киомарс Хейдари. Не верят заверениям властей и в самом Иране. Как сообщил haqqin.az иранский журналист и политолог Ахмад Хашеми, в иранском сегменте социальных сетей распространяются тревожные призывы к созданию из числа граждан Азербайджана, обучающихся в иранских религиозных заведениях, шиитского ополчения по типу бригад «Зейнабаюн» и «Фатимаюн» в Сирии.

«Пока сложно сказать, действительно ли предпринимаются попытки формирования проиранского прокси, но я родом из Кума, куда различными путями приезжают изучать ислам в разных медресе довольно много молодых людей из Азербайджана. И среди них встречал буквально фанатично верящих и почитающих иранских аятолл. Если иранские власти решили любым способом дестабилизировать Азербайджан, создать какие-то проблемы для Баку, то не исключено, что именно из среды учащихся медресе в Куме и других городах может быть предпринята попытка сформировать иранские прокси. С некоторыми учениками медресе из Азербайджана я лично беседовал, и был свидетелем, насколько презрительно они относятся к своей родине и как преклоняются перед иранским режимом», - отмечает Хашеми. Журналист убежден, что напряженность, созданная Тегераном, связана с освобождением азербайджанской армией Карабаха, поражением союзника Ирана - Армении и реакцией на это событие азербайджанского населения ИРИ. «Победа в 44-дневной войне всколыхнула не только Азербайджан, но и вызвала мощный пассионарный подъем среди азербайджанцев. Полетела созданная персидскими националистами конструкция национальной политики Ирана в отношении азербайджанцев, которая заключалась в принижении их как несамодостаточного этноса», - свидетельствует он. Открытие нового исторического этапа в развитии Азербайджана не могло не отразиться на настроениях азербайджанцев в Иране. Власти в Тегеране решили, что чем сильнее и влиятельные будет Азербайджан, тем сильнее и влиятельней будет азербайджанский фактор внутри Ирана. И в этой ситуации тегеранские власти пошли по самому примитивному пути – конфронтации с Баку, считает Хашеми.