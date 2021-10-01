Зеленский ничего не решил о втором сроке президентства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, собирается ли он идти на второй президентский срок. Об этом он сообщил на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией «Слуга народа», передает ТАСС.

«Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания. Он отметил, что в программе президента и его партии «Слуга народа» в настоящее время «не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».