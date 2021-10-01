Зеленский возвращает Саакашвили в Украину

Киев приложит все усилия для возвращения Михаила Саакашвили в Украину. Такое обещание президент Владимир Зеленский дал на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии "Слуга народа".

"Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - заверил глава государства. "Мы все будем этим заниматься", - подчеркнул он. По словам Зеленского, в этот процесс будут вовлечены как министерства иностранных дел, так и премьер-министры обеих стран.

Президент также заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию до появления сообщений в СМИ, и считает неправильным его решение вернуться на родину.