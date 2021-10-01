Жесткое заявление главы МИД Ирана: «Проводя учения на границе Азербайджана, мы дали сигнал…»

Мы никогда не потерпим присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в субботу, сообщает ИРНА.

"Вслед за освобождением Карабаха произошли прискорбные события... Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана", заявил иранский министр в прямом эфире государственного телеканала. Он добавил, что Иран с тех пор выразил обеспокоенность в связи с присутствием сионистского режима вблизи своей границы. "Мы об этом также объявили азербайджанским властям через свои дипломатические каналы", отметил Амир Абдоллахиян.

Министр иностранных дел Ирана, указав на недавние проблемы в связи с поставкой иранских энергоресурсов в Армению и Карабах, назвал неприемлемым арест двух иранских водителя в Азербайджане.

"Мы понимаем ситуацию с Азербайджаном, и нам известны иностранные вмешательства, в том числе акты присутствие сионистов и террористов в стране. Мы обеспокоены тем, что в будущем это станет проблемой для Баку", подчеркнул он. "Проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе", пояснил он, добавив, что нельзя позволять иностранным игрокам повлиять на давние отношения между Тегераном и Баку.