Поставщик Центра молодежи – осужденный за преступление сексуального характера

Центр развития и карьеры молодежи (ЦРКМ) подписал с ООО “Alono M” договор на закупку товаров и услуг под разные проекты, предусмотренные для реализации в 40 представительствах организации. ИА «Туран» обращает внимание на личность поставщика. Под контрактом стоит подпись лица, осужденного за преступление сексуального характера.

Стоимость договора между ЦРКМ и ООО “Alono M”, подлежащего к исполнению с 24-го сентября по 24-ое сентября следующего года составляет 46 256 манат.

Законным представителем поставщика является Нахид Низами оглу Керимов. В базе данных ЦИК об избирателях нет информации о лице с этим именем. В 2013 году пресса писала, что человек с этим именем 1984 года рождения отбывал в тюрьме наказание сроком 1,6 лет по ст. УК АР (вступление в половое отношения или другие действия сексуального характера с лицами младше шестнадцати лет). При этом, администрация тюрьмы отмечала, что родственник осужденного пытался передать Нахиму Керимову наркотические вещества.

Представитель ЦРКМ Адалят Гасымов сказал Turan, что законодательством определен круг требований к претендентам, участвующим в котировочных опросах и среди них нет критерия по техническим и пр. возможностям потенциального поставщика товаров (работ и услуг). Также не подлежит проверке личность законного представителя претендентов.

ООО “Alono M” (ИНН: 1804324661) зарегистрировано 18 февраля 2019 года в одной из квартир в Сабунчинском районе города Баку. По данным Государственной налоговой службы при Минэкономики, в те же дни и в той же квартире под его началом учреждены еще три компании (“Enigma T”, “Gold ST” и “Optima N”). Всего в этой квартире в те дни зарегистрировано 15 компаний

ЦРКМ основан в 2018 году при Молодежном фонде АР. ЦРКМ имеет 43 представительства в городах и районах страны.