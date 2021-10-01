Ветераны армии США тренируют жителей приграничных с Азербайджаном армянских сел

Бывшие военнослужащие ВВС и спецназа США проводят военные учения для мирных жителей, в селе Армаш, расположенном в нескольких километрах от армяно-азербайджанской границы. Привлекают к таким учениям и детей. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

Автор Нил Хауэр подготовил репортаж с тренировочного лагеря, который был опубликован 30 сентября. Сообщается, что ветеран армии США по имени Арам приказал группе обученных добровольцев пойти в атаку на холм. Описывается, как две группы потенциальных боевиков - одна состоит в основном из подростков, а другая - молодых людей старше 20 лет, выходят из кустов и, построившись, с оружием в руках продвигаются к условным окопам противника.

Село Армаш находится в нескольких километрах от Нахчывана и Игдырской провинции Турции.