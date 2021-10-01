Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 14:59

Партия власти победила на муниципальных выборах в Грузии – набрала свыше 47%, тогда как главная оппозиционная партия – «Национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили – 30%. Казалось бы, все понятно, цифры говорят сами за себя. Но, как обычно бывает, дьявол в деталях. В нашем случае – не просто дьявол, а все его семейство. Цифры, конечно, важны, но гораздо важнее то, что стоит за ними. А стоит за ними крайне неоднозначный итог, который как минимум должен обеспокоить правящую партию. В первую очередь надо констатировать, что власть показала исключительно слабые результаты в крупных городах, в частности в столице, где правящая «Грузинская мечта» получила всего 40%. Иначе как разгромом это назвать нельзя, как и то, что в десятках городов очевидно будут вторые туры, а в шести на первое место вышли кандидаты от «Национального движения» - беспрецедентный случай за последние 9 лет. И вообще хотя правящая партия и побеждает в некоторых регионах, кое-где полностью проигрывает.

Наконец главный пост, за который идет сражение – мэр Тбилиси, пока остается предметом борьбы: действующий градоначальник Каха Каладзе получил 45%, а его конкурент из ЕНД, соратник Михаила Саакашвили Ника Мелия – 34%. Дистанция между потенциальными победителями и проигравшими минимальная, ни о какой убедительной победе партии власти и речи быть не может… Вернее, не было бы – если б не одно обстоятельство… Выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – пропорционально-мажоритарной. Мажоритарии -одномандатники при любом правительстве всегда были неисчерпаемым источником, буквально кладовой голосов. Местные богачи, которые зачастую содержат половину населения своих городов и сел, как правило, баллотируются от партии власти и всегда побеждают. Благодаря этому, партия власти – любая, от Шеварндадзе до Иванишвили, получая по партийным спискам 40-45%, в конечном итоге легко побеждала за счет подавляющего преимущества по одномандатникам. Так будет на этот раз - благодаря местным толстосумам-мажоритариям, которые без проблем покупают целые регионы, «Грузинская мечта» победит. Но, как уже было сказано, есть над чем призадуматься, в первую очередь о том, что 2024-й год не за горами. А в 2024-м будут очередные парламентские выборы, но – без мажоритариев. Поправка к Конституции, которая предусматривает отмену мажоритарного голосования и проведение выборов полностью по партийным спискам, была принята в благополучном 2017 году. Власть тогда была гораздо популярнее, чем сейчас, и ей не приходилось ликовать по поводу каждого процента. Но времена изменились, и подозреваю, что кабы происходило это сегодня, в 2021-м, «Грузинская мечта» костьми бы легла, но не уступила бы мажоритарную систему - залог своей вечной, убедительной победы. Увы, время потеряно, для отмены этой нормы требуется конституционное большинство, которого у «ГМ» нет.

Вывод один: в 2024 году придется биться за каждый голос. Для власть предержащих выборы без одномандатников, как гладиаторский бой без щита – крохотная ошибка - и ты на небесах. Конечно, у «ГМ» будут свои преимущества – например, разрозненность оппозиции и большое количество мелких партий, которые не пройдут 2%-ный барьер, и их проценты будут распределены между теми, кто прошел. Это, понятно, немного, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. А значит, правящая партия в 2024 году, возможно, кое-как и доковыляет до 50%, чтобы потом войти в коалицию с теми, кто занял 3-е место – партией, которую возглавляет бывший премьер нынешнего правительства Георгия Гахария, который ушел в оппозицию всего несколько месяцев и сумел показать очень твердый результат – 7%. И пусть никого не вводит в заблуждение то, что он бывший соратник правящей партии - в Грузии политика так устроена, что злейшими врагами часто становятся недавние единомышленники… В любом случае 2024-й будет переломным: даже если правящие смогут получить 50% - с монополией на власть и ощущением вседозволенности придется распрощаться. Когда конкуренты дышат в затылок, а заветное большинство зависит от 2-3 депутатов – приходится быть осмотрительным. Судя по тому, что мы сейчас видим, смена власти в Грузии не явится одномоментным действием – была власть, а теперь бац, и ее нет…Это будет процесс, который, не исключено затянется, но будет развиваться по своей логике… Сегодня, в октябре 2021-го, уже видны первые контуры новой реальности, которая придет в 2024-м. Ну и, само собой, пару слов о Саакашвили. Как же без него... Много было споров о том, принесет ли его то ли добровольное, то ли по неведению, самопожертвование какие-нибудь результаты или, напротив, окажется напрасным. Так вот, не хотелось бы огорчать экс-президента (все-таки в тюрьме сидит) и его фанатичных сторонников, но нет, никакой ощутимой пользы от его приезда не было. Как и следовало ожидать.