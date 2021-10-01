Управление по маркетингу SOCAR лидирует и среди экспортеров ненефтегазовых товаров

Управление по маркетингу и экономических операций SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) с показателем $219.7 млн лидирует в топ-10 экспортеров ненефтегазовых товаров из Азербайджана за восемь месяцев этого года среди государственных компаний.

Об этом сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

При этом необходимо отметить, что управление успешно реализует экспорт полимеров, карбамида, метанола и других ненефтегазовых товаров.

В тор-10 экспортеров ненефтегазовых товаров за 8 месяцев среди госкомпаний на втором месте ООО SOCAR Polymer($142.7 млн), на третьем – ЗАО AzerGold ($87.1 млн).