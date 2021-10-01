В ходе одного из интервью с Уинстоном Черчиллем, ему был задан заведомо комплементарный вопрос: «Неужели Вам не приятно осознавать, что на ваших выступлениях зал неизменно забит битком?»

«Приятно, и даже очень! – саркастически улыбнувшись, ответил Черчилль. - Но если бы я не выступал перед публикой с очередной речью, а, скажем, поднимался на эшафот, то зрителей было бы в два раза больше...»

Ответ Черчилля – не просто изящный пассаж одного из наиболее ярких ораторов ХХ века. Это - реакция мудрого философа и публициста, высвечивающая степень ответственности национального лидера за свои решения, за выбор между личным благополучием и интересами нации, между риском поражения на поле боя и гарантиями безопасности за крепостными стенами политического компромисса.

Тот же Черчилль собственным примером доказал, что лидерство – это не позиция, которую отстаивают в парламенте, разъясняют на пресс-конференциях или декларируют в обращениях к народу. Подлинное лидерство – это действие, поступок, это личное мужество и готовность лидера отвечать за последствия своих решений.

Именно так в 1939 году поступил Уинстон Черчилль, объявив войну нацистской Германии.

Именно так в 1967 году поступил премьер-министр Леви Эшколь, начав, в ответ на блокаду Израиля, Шестидневную войну.

Именно так в 1982 году поступила премьер-министр Маргарет Тэтчер, отправившая в Атлантику эскадру, и вернувшая под флаг Великобритании Фолклендские острова.

И именно так в 2020 году поступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, начавший в ответ на провокацию врага вторую карабахскую войну, которая привела к разгрому вооруженных сил Армении и возвращению оккупированных азербайджанских земель.