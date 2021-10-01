Вторая часть «плана Алиева» главная тема
В ходе одного из интервью с Уинстоном Черчиллем, ему был задан заведомо комплементарный вопрос: «Неужели Вам не приятно осознавать, что на ваших выступлениях зал неизменно забит битком?»
«Приятно, и даже очень! – саркастически улыбнувшись, ответил Черчилль. - Но если бы я не выступал перед публикой с очередной речью, а, скажем, поднимался на эшафот, то зрителей было бы в два раза больше...»
Ответ Черчилля – не просто изящный пассаж одного из наиболее ярких ораторов ХХ века. Это - реакция мудрого философа и публициста, высвечивающая степень ответственности национального лидера за свои решения, за выбор между личным благополучием и интересами нации, между риском поражения на поле боя и гарантиями безопасности за крепостными стенами политического компромисса.
Тот же Черчилль собственным примером доказал, что лидерство – это не позиция, которую отстаивают в парламенте, разъясняют на пресс-конференциях или декларируют в обращениях к народу. Подлинное лидерство – это действие, поступок, это личное мужество и готовность лидера отвечать за последствия своих решений.
Именно так в 1939 году поступил Уинстон Черчилль, объявив войну нацистской Германии.
Именно так в 1967 году поступил премьер-министр Леви Эшколь, начав, в ответ на блокаду Израиля, Шестидневную войну.
Именно так в 1982 году поступила премьер-министр Маргарет Тэтчер, отправившая в Атлантику эскадру, и вернувшая под флаг Великобритании Фолклендские острова.
И именно так в 2020 году поступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, начавший в ответ на провокацию врага вторую карабахскую войну, которая привела к разгрому вооруженных сил Армении и возвращению оккупированных азербайджанских земель.
Приведенная выше историческая хронология наглядно подтверждает, что, вне зависимости от политических, религиозных и культурных традиций общества, роль лидера в решении таких вопросов, как гарантии национальной независимости, не только не утратила своей актуальности, но еще больше возросла.
Вот почему, отдавая должное высокому профессионализму и боевому духу азербайджанской армии, её генералов, офицеров и рядовых воинов необходимо признать первопричину процесса, вернувшего азербайджанскому народу утраченные земли, уважение к себе и веру в будущее. А именно, выдающиеся лидерские качества, политическую прозорливость и личное мужество президента Ильхама Алиева.
И если решение начать войну с коварным, хорошо вооруженным врагом в гористой местности и, как казалось вначале, с непредсказуемым результатом, принимал еще достаточно молодой по политическим меркам национальный лидер, углублявший и совершенствовавший в течение пятнадцати лет концепцию общего развития страны, разработанную президентом Третьей республики Гейдаром Алиевым, то на сорок четвертый день второй Карабахской войны капитуляцию врага принимал уже единогласно признанный лидер нации.
Такова объективная оценка общества, выставленная президенту Ильхаму Алиеву за долгожданную победу!
Сегодня перед азербайджанским лидером стоит новый вызов – послевоенное восстановление и реконструкция инфраструктур на освобожденных землях, возвращение полноценной жизни на землю древнего Карабаха.
Казалось бы, после победы в 44-дневной войне основные тяготы и проблемы Азербайджана по восстановлению серьезной проблемой не являются: как известно, в устранении последствий вооружённых конфликтов в Ираке, Сирии, Йемене, Сомали участвовали и продолжают участвовать такие авторитетные и располагающие огромными финансовыми ресурсами международные структуры, как ООН, Всемирный банк, Евросоюз «плюс», региональные Банки развития и т.п.
Однако помощь эта, хоть и выглядит благотворительной, таковой на самом деле является не всегда. Мало того, в соответствии с теорией нереальности бесплатных завтраков, упомянутые структуры стремятся получать в «опекаемых» странах не только экономические, но и, зачастую, политические преференции, диктуя местному руководству определенную повестку дня.
Что, естественно, не устраивает Ильхама Алиева, традиционно отвергающего любое вмешательство во внутренние дела республики. В результате Азербайджан демонстрирует сегодня высокие темпы и качество самостоятельной реконструкции и восстановления освобожденных земель Карабаха на основе всеобъемлющего системного подхода. Впервые, одна страна, полагаясь лишь на собственные ресурсы и потенциал, берется за послевоенную реконструкцию без иностранной помощи.
Оригинальность этого подхода заключается в том, что передовые технологии, применявшиеся ВПК республики в победоносных сражениях Второй Карабахской войны, активно используются сегодня на освобожденных территориях. В комментариях мировых СМИ все чаще и детальнее упоминаются строительный бум в Карабахе, использование передовых технологий и «зеленой» энергии, строительство современных аэропортов и «умных» домов…
Все это, естественно, не может не привлечь внимание международных партнеров, получающих из Азербайджана предложения о партнерстве, но на условиях, учитывающих приоритеты национальной экономики…
Не обходится и без критики. Так, некоторые западные эксперты считают, что программа восстановления Карабаха, которую специалисты уже успели назвать по аналогии с планом Маршала - «планом Алиева», слишком амбициозна с точки зрения нагрузки на систему государственного управления. Хотя и признают, что для сохранения экономического суверенитета республики и дальнейшего развития её промышленного потенциала, избранное направление, скорее всего, является единственно верным…
Сумеет ли президент Азербайджана одержать победу во втором – на сей раз, уже в мирном - сражении за Карабах? Как написал когда-то один из видных американских политтехнологов, секрет лидерства предельно прост: делай то, во что веришь, создай для себя картину будущего, и следуй в этом направлении.
И люди обязательно пойдут за тобой…
Именно это и делает президент Ильхам Алиев.