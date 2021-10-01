В одной части Кабула взрыв, в другой – митинг в поддержку «Талибана»

Несколько мирных жителей погибли в результате взрыва у мечети Идгах - второй по величине мечети в Кабуле, заявил в соцсетях заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

А тем временем сторонники нового правительства "Талибана" в эти же часы провели в Кабуле массовый митинг в поддержку нового правительства. Как передает AFP, акция прошла в предместье Кохдаман.

На митинге выступил заместитель министра по делам религий Муслим Хаккани. В своем выступлении представитель нового правительства высоко оценил "историческую победу исламского движения, изгнавшего иностранные войска из страны", которая, по его словам, знаменует собой "поражение Запада и христианской цивилизации". Оратор воздал должное "павшим в многолетней войне с иноземцами" талибам. По словам Хаккани, движение "Талибан" укрепило за семь недель свою власть и "создало администрацию, которая пользуется поддержкой населения".

Митинг сопровождался маршем вооруженных талибов по улицам города. Толпа народа встречала армию трехкратным приветствием "Аллаху акбар!".