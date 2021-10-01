Коронавирус в Азербайджане. Сегодня. Последние данные

В Азербайджане за последние сутки выявлены 712 случев заражения коронавирусом, 1 813 человек вылечились, 14 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.