Коронавирус в Азербайджане. Сегодня. Последние данные
В Азербайджане за последние сутки выявлены 712 случев заражения коронавирусом, 1 813 человек вылечились, 14 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В Азербайджане за последние сутки выявлены 712 случев заражения коронавирусом, 1 813 человек вылечились, 14 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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