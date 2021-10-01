Саакашвили уже зэк на зоне

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на родине уже осужден по двум уголовным делам, соответственно, прокуратура не видит необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы. Об этом в воскресенье заявила в интервью ТАСС сотрудница пресс-службы надзорного органа.

"Михаил Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении. Что же касается дела о пересечении границы, то тут мы не ограничены в сроках, когда посчитаем нужным, тогда и предъявим обвинения", - сказала сотрудница пресс-службы прокуратуры.

Отметим, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, задержанный в пятницу, приговорен в Грузии к 9 годам лишения свободы. По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.