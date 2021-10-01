В интервью Ильхама Алиева агентствам France 24 и EFE прозвучали и более значимые оценки и политическое заявление - готовность к проведению встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. И важный акцент - если такую встречу подготовит МГ ОБСЕ.

Практически одновременно из уст президента Ильхама Алиева и главы Совбеза Армении Армена Григоряна прозвучала готовность начать переговоры по делимитации и демаркации госграницы.

Фактически после встречи Путина и Эрдогана в Сочи мы получили два существенных сигнала: готовность к делимитации, которую ещё недавно отметали в Ереване как нечто слишком сложное и несвоевременное, и первые штрихи новой рабочей повестки для Минской группы ОБСЕ, существование которой ставилось под сомнение по итогам возвращения оккупированных территорий Азербайджана.

Но встреча лидеров Азербайджана и Армении просто ради встречи - бессмысленная трата времени и сил. Она может быть необходима только в случае выполнения как минимум одного из трёх пунктов:

- передачи детализированных карт минирования азербайджанских территорий;

- соглашения о начале работы комиссии по делимитации границы;

- подписания документа по открытию коммуникаций - это мог бы стать график открытия пограничных переходов на основных транспортных узлах, либо меморандум по условиям транзита грузов, либо соглашение по обеспечению и строительству железно- и автодорожного Зангезурского коридора.

То есть, попросту говоря, как для Баку, так и для Еревана нужна существенная подвижка.

Каждый из этих пунктов прямо влияет на изменение инвестиционного климата и потенциально увеличит число рабочих мест в приграничных регионах. Не говоря уже о том, что снизит риски неопределенности, повысит уровень безопасности.

Спектр экономических выгод и политических дивидендов от следующей уже поствоенной стадии взаимодействия Азербайджана и Армении достаточно широк.

Напомним только две сферы - горно-рудная промышленность и электроэнергетика.

Российская группа "ГеоПромайнинг" готовится создать в Армении медеплавильный завод, что даст возможность экспортировать готовые заготовки и продукцию, а не только концентрат руды, как сейчас. Инвестиции могут составить порядка $4 млрд.