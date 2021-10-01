Что ждать от встречи Алиева и Пашиняна? новая геоэкономика
Практически одновременно из уст президента Ильхама Алиева и главы Совбеза Армении Армена Григоряна прозвучала готовность начать переговоры по делимитации и демаркации госграницы.
В интервью Ильхама Алиева агентствам France 24 и EFE прозвучали и более значимые оценки и политическое заявление - готовность к проведению встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. И важный акцент - если такую встречу подготовит МГ ОБСЕ.
Фактически после встречи Путина и Эрдогана в Сочи мы получили два существенных сигнала: готовность к делимитации, которую ещё недавно отметали в Ереване как нечто слишком сложное и несвоевременное, и первые штрихи новой рабочей повестки для Минской группы ОБСЕ, существование которой ставилось под сомнение по итогам возвращения оккупированных территорий Азербайджана.
Но встреча лидеров Азербайджана и Армении просто ради встречи - бессмысленная трата времени и сил. Она может быть необходима только в случае выполнения как минимум одного из трёх пунктов:
- передачи детализированных карт минирования азербайджанских территорий;
- соглашения о начале работы комиссии по делимитации границы;
- подписания документа по открытию коммуникаций - это мог бы стать график открытия пограничных переходов на основных транспортных узлах, либо меморандум по условиям транзита грузов, либо соглашение по обеспечению и строительству железно- и автодорожного Зангезурского коридора.
То есть, попросту говоря, как для Баку, так и для Еревана нужна существенная подвижка.
Каждый из этих пунктов прямо влияет на изменение инвестиционного климата и потенциально увеличит число рабочих мест в приграничных регионах. Не говоря уже о том, что снизит риски неопределенности, повысит уровень безопасности.
Спектр экономических выгод и политических дивидендов от следующей уже поствоенной стадии взаимодействия Азербайджана и Армении достаточно широк.
Напомним только две сферы - горно-рудная промышленность и электроэнергетика.
Российская группа "ГеоПромайнинг" готовится создать в Армении медеплавильный завод, что даст возможность экспортировать готовые заготовки и продукцию, а не только концентрат руды, как сейчас. Инвестиции могут составить порядка $4 млрд.
Характерно, что шум вокруг возможной национализации Зангезурского медно-молибденнового комбината правительством Пашиняна (армянские СМИ комментировали эту новость, как еще один удар Пашиняна по олигархическим интересам группировки Роберта Кочеряна) оказался лишь фоном для перевода предприятия под купол российского владельца. Отныне, 60% акций Зангезурского комбината принадлежат российской "ГеоПромайнинг". У правительства Армении только 15% общего пакета.
Очевидно, что для развития нового предприятия, фактически новой отрасли понадобится расширение транспортных коммуникаций. А железная дорога на Азербайджан и Иран (Зангезурский коридор) естественный транспортный канал, как для экспорта продукции, так и для получения грузов самой Арменией. Причем, в советское время данная дорога уже была подготовлена для эксплуатации тяжеловозными составами, в отличие от второго, северного маршрута на Азербайджан. Речь идёт о локомотивах типа 4ЭС5К (Ермак), которые входят в число наиболее мощных в мире, позволяя обеспечить вождение тяжеловесных поездов массой до 7,1 тыс. тонн в условиях сложного природного рельефа, что особенно важно для Закавказской железной дороги.
Второй фактор - электроэнергетика. Свободный переток, экспорт-импорт электроэнергии между Арменией и Азербайджаном позволит электрофицировать железную дорогу, создавать новые промышленные объекты в той же металлургии, позволит снизить дефицит в городах и поселках двух стран. Рост потребителей будет стимулировать энергетику двух стран. Новые объекты электрогенерации, создаваемые на территории Карабахского и Зангезурского экономических районов, помогут развитию экономики не только Азербайджана, но и Армении. Это очевидный фактор, который должен привести Ереван к сближению с Баку.