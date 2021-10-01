Хаменеи: «Иран и Азербайджан сами должны решить спор»
Возникшие спорные вопросы между Азербайджаном и Ираном должны быть разрешены без вмешательства иностранных сил. Об этом заявил духовный лидер и руководитель исламской республики Али Хаменеи.
"Возникшая недавно ситуация на северо-западе страны должна быть разрешена без вмешательства и военного присутствия иностранных сил в регионе", - цитирует его агентство ISNA.
"Армии народов региона могут сами им управлять, и мы не позволим, чтобы вмешивались иные силы", - добавил он.
Заявление Хаменеи прозвучало на фоне политической напряженности между Азербайджаном и Ираном, а также начала военных учений иранской армии около азербайджанской границы.