Хаменеи: «Иран и Азербайджан сами должны решить спор»

Возникшие спорные вопросы между Азербайджаном и Ираном должны быть разрешены без вмешательства иностранных сил. Об этом заявил духовный лидер и руководитель исламской республики Али Хаменеи.

"Возникшая недавно ситуация на северо-западе страны должна быть разрешена без вмешательства и военного присутствия иностранных сил в регионе", - цитирует его агентство ISNA.