Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября, в воскресенье, побывал в Тертерском и Бардинском районах. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Тертера и возложил венок.

Далее Ильхам Алиев открыл автомобильные дороги, ведущие к поселку Суговушан и селу Талыш Тертерского района.

Президент также заложил фундамент автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан.

Лидер страны водрузил азербайджанский флаг в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района. Глава государства также посетил разрушенные армянами албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш.

Президент торжественно открыл после реконструкции малые гидроэлектростанции Суговушан-1 и Суговушан-2.

Затем он осмотрел дом Сахиба Исмаилова, жителя Тертера, который был разрушен вооруженными силами Армении ударами ракет «Смерч» во время Отечественной войны, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме, построенном на его месте.

Ильхам Алиев осмотрел также различные виды снарядов, выпущенных армянскими вооруженными силами по Тертерскому району из реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок.

Затем глава государства прибыл в Бардинский район. Здесь он возложил венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Барды.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бардинского профессионального лицея.