От Франции отвернулся и Алжир
Алжир закрыл воздушное пространство страны для самолетов ВВС Франции, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на французские и алжирские источники.
В Генштабе ВС Франции узнали об этой ситуации сегодня утром.
Алжир не удовлетворил запросы на разрешение на военные полеты, и два полета пришлось отложить.
Пресс-секретарь Генштаба ВС Франции Паскаль Янни отметил, что решение Алжира не повлияет на операции Франции и у Парижа нет каких-либо опасений по поводу операций.
Франция использовала воздушное пространство Алжира в рамках операции «Бархан». Накануне Алжир отозвал посла в Париже для консультаций.
Ранее правительство Франции объявило об ужесточении визового режима для граждан Алжира, Марокко и Туниса.
По сообщениям алжирских СМИ, отзыв посла может быть связан с критическими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Алжира.