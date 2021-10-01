От Франции отвернулся и Алжир

Алжир закрыл воздушное пространство страны для самолетов ВВС Франции, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на французские и алжирские источники.

В Генштабе ВС Франции узнали об этой ситуации сегодня утром.

Алжир не удовлетворил запросы на разрешение на военные полеты, и два полета пришлось отложить.