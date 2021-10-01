От Франции отвернулся и Алжир

Алжир закрыл воздушное пространство страны для самолетов ВВС Франции, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на французские и алжирские источники. 

В Генштабе ВС Франции узнали об этой ситуации сегодня утром.

Алжир не удовлетворил запросы на разрешение на военные полеты, и два полета пришлось отложить.

Аэропорт Хуари Бумедьен

Пресс-секретарь Генштаба ВС Франции Паскаль Янни отметил, что решение Алжира не повлияет на операции Франции и у Парижа нет каких-либо опасений по поводу операций.

Франция использовала воздушное пространство Алжира в рамках операции «Бархан». Накануне Алжир отозвал посла в Париже для консультаций.

Ранее правительство Франции объявило об ужесточении визового режима для граждан Алжира, Марокко и Туниса.

По сообщениям алжирских СМИ, отзыв посла может быть связан с критическими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Алжира.