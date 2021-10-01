Haqqin.az спросил генерала Мехтиева об умерших в заключении чиновниках

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На прошлой неделе в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Минюста от коронавируса скончался арестованный экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джебраилов. Ранее в Гяндже от того же заболевания в исправительном учреждении умер экс-глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев. А состояние также находящегося в заключении и заразившегося ковидом экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева тяжелое. Все они люди довольно известные, и, естественно, возник вопрос о ситуации с этим опасным заболеванием в исправительных учреждениях пенитенциарной службы в целом. В социальных сетях, во всяком случае, периодически всплывает информация, что в колониях и тюрьмах страны коронавирус буквально свирепствует. Чтобы выяснить действительное положение, haqqin.az направил ряд вопросов начальнику Главного медицинского управления Минюста генерал-майору медицинской службы Рафаэлю Мехтиеву.

Уточним, что сначала с Мехтиевым планировалось провести интервью в очном формате, но по разным причинам, в том числе и ввиду пандемии, от этого пришлось отказаться, и он ответил нашему сайту в письменном виде. Прежде всего глава Медуправления Минюста отмечает, что в пенитенциарных учреждениях с первого дня пандемии проводится необходимая профилактическая работа и все это время оно работает в усиленном режиме, выстраивая свою деятельность в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения и постоянно контролируя эпидемиологическую ситуацию. В частности, на контрольно-пропускных пунктах пенитенциарных учреждений установлены «посты санитарной охраны», оснащенные средствами защиты, дистанционными приборами измерения температуры, дезинфекционным оборудованием и средствами. Весь транспорт, въезжающий в учреждения, и люди, посещающие колонии для заключенных, подвергаются санитарно-гигиеническим процедурам. «В соответствии с правилами особого карантинного режима, применяемыми в стране в связи с пандемией, въезд граждан в пенитенциарные учреждения, предоставление свиданий осужденным и заключенным, а также прием посылок было временно приостановлено. Только после смягчения карантинного режима прежние правила отчасти восстановили. Так, предоставление краткосрочных свиданий осужденным обеспечивается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. В частности, существующие в пенитенциарных учреждениях комнаты для свиданий реконструированы в соответствии с новыми санитарными требованиями и оборудованы переговорными устройствами, стеклянными перегородками и кабинами», - сообщил Рафаэль Мехтиев.

Как указывает начальник медслужбы ведомства, исполнение принятых мер находится под каждодневным контролем руководства Минздрава. Для изучения ситуации также действует мониторинговая группа из представителей институтов гражданского общества. Генерал-майор Мехтиев также напоминает, что еще в начале пандемии президентом страны были помилованы абсолютное большинство заключенных старше 65 лет, которые входили в группу риска. Заключенные из этой группы вышли на свободу и по распоряжению об амнистии, подписанному главой государства в преддверии праздника Новруз. Еще сотни пребывавших в исправительных учреждениях получили свободу в результате применения института условно-досрочного освобождения. Отвечая на вопрос о вакцинации заключенных, Мехтиев подчеркнул, что процесс вакцинации в пенитенциарных учреждениях проводится в соответствии с требованиями Оперативного штаба Кабмина, в той же последовательности и в те же сроки, что и у гражданских лиц. На сегодняшний день более 97,2 % заключенных и подследственных лиц вакцинированы двумя дозами препарата Sinovac. Арестованные в последнее время и поступающие в следственный изолятор также вакцинируются согласно требованиям.

«Если подозреваемый или подследственный получил первую дозу вакцины на гражданке, то у нас он обязательно получает вторую дозу. Все сотудники Пенитенциарной службы также вакцинированы двумя дозами Sinovac, и сейчас, в соответствии с графиком, осуществляется вакцинация третьей, бустерной дозой медицинских сотрудников Минюста», - утверждает генерал-майор Мехтиев. Вместе с тем он отмечает, что состояние здоровья заключенных, входящих в группу риска в связи с другими хроническими заболеваниями, находится под особым контролем и они регулярно проходят необходимое обследование и лечение. «Следует также учитывать, что контингент, содержащийся в пенитенциарных учреждениях, не является постоянным - кто-то освобождается, а также в учреждения поступают новые осужденные и обвиняемые. Все они тестируются на коронавирус, а при необходимости проходят дополнительные обследования и при обнаружении вируса немедленно изолируются. В связи с этим были созданы специальные отделения, и некоторые заключенные, таких, кстати, не много, у кого результаты тестов оказались положительными, немедленно помещаются в такое отделение и только после полного их выздоровления выводятся с карантина», - сказал он. В то же время Мехтиев отмечает, что среди заболевших есть и бывшие чиновники с высокими должностями. Это связано с тем, что их дела рассматривались какой-то период в судах, и они находились в контакте со своими адвокатами и родственниками.