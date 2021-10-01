Haqqin.az спросил генерала Мехтиева об умерших в заключении чиновниках

На прошлой неделе в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Минюста от коронавируса скончался арестованный экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джебраилов. Ранее в Гяндже от того же заболевания в исправительном учреждении умер экс-глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев. А состояние также находящегося в заключении и заразившегося ковидом экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева тяжелое.

Все они люди довольно известные, и, естественно, возник вопрос о ситуации с этим опасным заболеванием в исправительных учреждениях пенитенциарной службы в целом. В социальных сетях, во всяком случае, периодически всплывает информация, что в колониях и тюрьмах страны коронавирус буквально свирепствует. Чтобы выяснить действительное положение, haqqin.az направил ряд вопросов начальнику Главного медицинского управления Минюста генерал-майору медицинской службы Рафаэлю Мехтиеву.

Генерал-майор медицинской службы Рафаэль Мехтиев

Уточним, что сначала с Мехтиевым планировалось провести интервью в очном формате, но по разным причинам, в том числе и ввиду пандемии, от этого пришлось отказаться, и он ответил нашему сайту в письменном виде.

Прежде всего глава Медуправления Минюста отмечает, что в пенитенциарных учреждениях с первого дня пандемии проводится необходимая профилактическая работа и все это время оно работает в усиленном режиме, выстраивая свою деятельность в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения и постоянно контролируя эпидемиологическую ситуацию.

В частности, на контрольно-пропускных пунктах пенитенциарных учреждений установлены «посты санитарной охраны», оснащенные средствами защиты, дистанционными приборами измерения температуры, дезинфекционным оборудованием и средствами. Весь транспорт, въезжающий в учреждения, и люди, посещающие колонии для заключенных, подвергаются санитарно-гигиеническим процедурам.

«В соответствии с правилами особого карантинного режима, применяемыми в стране в связи с пандемией, въезд граждан в пенитенциарные учреждения, предоставление свиданий осужденным и заключенным, а также прием посылок было временно приостановлено. Только после смягчения карантинного режима прежние правила отчасти восстановили. Так, предоставление краткосрочных свиданий осужденным обеспечивается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. В частности, существующие в пенитенциарных учреждениях комнаты для свиданий реконструированы в соответствии с новыми санитарными требованиями и оборудованы переговорными устройствами, стеклянными перегородками и кабинами», - сообщил Рафаэль Мехтиев.

Вначале от коронавируса скончался Низамеддин Гулиев

Как указывает начальник медслужбы ведомства, исполнение принятых мер находится под каждодневным контролем руководства Минздрава. Для изучения ситуации также действует мониторинговая группа из представителей институтов гражданского общества.

Генерал-майор Мехтиев также напоминает, что еще в начале пандемии президентом страны были помилованы абсолютное большинство заключенных старше 65 лет, которые входили в группу риска. Заключенные из этой группы вышли на свободу и по распоряжению об амнистии, подписанному главой государства в преддверии праздника Новруз. Еще сотни пребывавших в исправительных учреждениях получили свободу в результате применения института условно-досрочного освобождения.

Отвечая на вопрос о вакцинации заключенных, Мехтиев подчеркнул, что процесс вакцинации в пенитенциарных учреждениях проводится в соответствии с требованиями Оперативного штаба Кабмина, в той же последовательности и в те же сроки, что и у гражданских лиц. На сегодняшний день более 97,2 % заключенных и подследственных лиц вакцинированы двумя дозами препарата Sinovac. Арестованные в последнее время и поступающие в следственный изолятор также вакцинируются согласно требованиям.

Затем скончался экс-депутат Рафаэль Джебраилов

«Если подозреваемый или подследственный получил первую дозу вакцины на гражданке, то у нас он обязательно получает вторую дозу. Все сотудники Пенитенциарной службы также вакцинированы двумя дозами Sinovac, и сейчас, в соответствии с графиком, осуществляется вакцинация третьей, бустерной дозой медицинских сотрудников Минюста», - утверждает генерал-майор Мехтиев.

Вместе с тем он отмечает, что состояние здоровья заключенных, входящих в группу риска в связи с другими хроническими заболеваниями, находится под особым контролем и они регулярно проходят необходимое обследование и лечение.

«Следует также учитывать, что контингент, содержащийся в пенитенциарных учреждениях, не является постоянным - кто-то освобождается, а также в учреждения поступают новые осужденные и обвиняемые. Все они тестируются на коронавирус, а при необходимости проходят дополнительные обследования и при обнаружении вируса немедленно изолируются. В связи с этим были созданы специальные отделения, и некоторые заключенные, таких, кстати, не много, у кого результаты тестов оказались положительными, немедленно помещаются в такое отделение и только после полного их выздоровления выводятся с карантина», - сказал он.

В то же время Мехтиев отмечает, что среди заболевших есть и бывшие чиновники с высокими должностями. Это связано с тем, что их дела рассматривались какой-то период в судах, и они находились в контакте со своими адвокатами и родственниками.

Сейчас врачи борются за жизнь экс-главы Билясувара Махира Гулиева

«Из-за обострения других хронических заболеваний некоторые из них входят в группу риска, и вероятность их заражения достаточно высока. К сожалению, несмотря на интенсивное лечение и перевод в специализированные гражданские учреждения ввиду обострения сахарного диабета, артериальной гипертонии и других хронических болезней кому-то из таких заключенных медикам не удалось спасти жизнь. К слову, Пенитенциарная служба по этому поводу неоднократно выступала с официальными заявления в СМИ», - сказал он.

Касаясь случая с бывшим главой ИВ Билясуварского района Махиром Гулиевым, глава медуправления Минюста заявил, что из-за обострения других тяжелых заболеваний он входит в группу риска. В настоящее время Гулиев проходит лечение в лучшей из специализирующихся на борьбе с коронавирусом клинике страны – Таможенном госпитале.

«Я перечислил предпринимаемые у нас меры по защите от коронавируса как обвиняемых, так и заключенных, чтобы всем стало ясно - все они находятся под очень строгим контролем. В пенитенциарных учреждениях нет эпидемиологически напряженной ситуации, здесь строго контролируют и предотвращают возможное распространение инфекции. Наша основная работа сегодня сосредоточена на обнаружении инфекции, контроле контактов, обеспечении лечения и наблюдения за единичными выявленными случаями заражения. Поэтому спекуляция на смерти отдельных заключенных и в связи с этим ложные заявления ради сенсации отдельных лиц недопустимы и противоречат этике, поскольку приносят душевные страдания родным и близким пребывающих в исправительных учреждениях. Должен отметить, что меры, принимаемые в связи с сохранением здоровья и безопасности осужденных и заключенных в условиях нынешней пандемии, с благодарностью воспринимаются как обществом, так и их семьями и близкими. Министерство юстиции и впредь будет осуществлять все возможное для защиты прав осужденных», - сказал Рафаэль Мехтиев.