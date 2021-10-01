Полицейские снимали селфи с Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что каждый полицейский, который участвовал в процессе его задержания в Тбилиси, делал совместное селфи, заявила журналистам член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с экс-президентом в тюрьме.

"Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошел к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", - сказала Херхеулидзе.

Представитель партии также сообщила, что Саакашвили "много смеялся, узнав про заявление руководства, что, оказывается, находился в Грузии лишь полтора дня". Ранее Херхеулидзе рассказала журналистам, что Саакашвили в течение четырех дней разъезжал по Грузии.