Заговорила другая переводчица Путина

После публикации мемуаров Стефани Гришэм, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, в которых она рассказала о своих предположениях, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его, разразился скандал на информационных полях в США и России.

Но вместо той переводчицей, участвовавшей на переговорах Путина с Трампом, заговорила другая - второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова, которая переводила российскому лидеру на встрече с другим американским президентом - Джо Байденом.

Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, заявила в эфире канала "Россия 1" Дарья Мандрова.