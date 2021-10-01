Саакашвили приехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера по перевозке зелени

СМИ стали известны такие подробности, как имя водителя трейлера, который привез Саакашвили в Грузию. Версию въезда бывшего главы государства Михаила Саакашвили в Грузию распространил портал CNews.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.

Издание утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Кроме того, источник раскрывает личность водителя машины.