Король Абдалла и Башар Асад снова стали братьями

В воскресенье, 3 октября, король Иордании Абдалла II позвонил президенту Сирии Башару Асаду. Как сообщает Аль-Джазира, это первое общение между двумя главами государств за прошедшие 10 лет с момента начала арабской весны.

В сообщении указывается, что пресс-служба Амана и Дамаска сообщили об общении короля с Асадом в свете развития «братских отношений между двумя странами и поиска путей для расширения сотрудничества».

Абдулла II подтвердил политику своей страны, поддерживающую «усилия по сохранению суверенитета, стабильности, территориальной целостности Сирии».