"Перед демократическим миропорядком стоит суровый выбор: отступить перед лицом злонамеренных сил и отсиживаться в окопах или объединиться, чтобы двигать вперед дело свободы", - сказала Трасс, по словам которой, королевство стремится заключать новые торговые и экономические союзы со странами, разделяющими его ценности, создавая глобальную "сеть свободы".

Демократическим странам (имеются в виду страны так называемого Запада – haqqin) необходимо одержать победу в борьбе с авторитарными режимами (подразумеваются Китай, Россия и так называемые страны нового мира - haqqin ) за экономическое влияние в мире. Об этом заявила новая глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, выступая на транслируемом в прямом эфире съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

"Мы должны победить в борьбе за экономическое влияние, начав с укрепления связей с нашими друзьями и союзниками по всему миру, включая Группу семи (G7) и НАТО, наших тихоокеанских партнеров - Австралию, Японию и Мексику, великую демократическую державу Индию, наших друзей из Содружества, Израиль, Южную Корею, страны Персидского залива, а также государства, которые вышли из-под влияния СССР и боролись за свою свободу. Это так называемая Вышеградская четверка и троица стран Балтии, - сказала Трасс. - Конечно, речь также идет о нашем ключевом стратегическом партнере - Соединенных Штатах".

По словам Трасс, Великобритания особо стремится к укреплению партнерства в сфере безопасности с Канадой и Индией, что позволит им увеличить свой оборонный потенциал и лучше справляться с вызовами в сфере кибербезопасности. Министр также напомнила, что королевство ведет переговоры о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству и совместно с США и Японией финансирует программы по созданию "надежной экологически чистой инфраструктуры в развивающихся странах".

"Мы будем жестко действовать против тех, кто не разделяет наши ценности и не играет по правилам. Для нас важно торговать с Китаем, однако мы должны гарантировать надежность наших торговых партнеров, не попадать в стратегическую зависимость, не допускать нарушения права интеллектуальной собственности и принуждения к передаче технологий Пекину", - добавила министр, обозначив внешнеполитический курс консервативного правительства.